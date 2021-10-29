Медики предупреждают: мир накрывает волна «супер-простуд», и это не коронавирус

В странах, где вакцинация позволила снизить число случаев «ковида» и ослабить карантинные меры, наблюдается резкий всплеск простудных заболеваний, которые протекают довольно тяжело и часто затягиваются на несколько недель. В социальных сетях такие заболевания, на которые жалуются десятки тысяч людей, уже окрестили «супер-простудой».

По сообщению британской газеты «Таймс», в октябре в Великобритании резко возросло количество звонков на горячую линию Национальной службы здравоохранения по вопросам осенних простуд и гриппа. В основном, жалобы звонивших были связаны с затрудненным дыханием, особенно у пациентов в возрасте от 15 до 44 лет. Люди также жаловались на боль и першение в горле, лихорадку, головные и мышечные боли, насморк, мучительный кашель и слабость. И что самое примечательное, обычно все эти симптомы длились достаточно долго, иногда до нескольких недель.

Еще в июле американская газета «Нью Йорк Таймс» сообщила о подобном явлении в США. Эта страна пережила особенно тяжелый сезон летних простуд, как только карантинные ограничения были ослаблены. Центры США по контролю и профилактике заболеваний подтвердили, что этим летом участились случаи распространенных респираторных вирусов, включая респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и вирусы парагриппа человека. Причем, всплеск РСВ, который может быть особенно опасным для маленьких детей, особенно необычен для этого времени года.

В сентябре мы сообщали о том, что Министерства здравоохранения США, Великобритании, Швейцарии и Японии предупредили о том, что среди детей активно распространяется респираторное вирусное заболевание РСВ, которым в основном болеют младенцы. Обычно вирусом РСВ болеют зимой, однако в этом году неожиданно для специалистов всплеск заболеваемости произошел в летние месяцы

Королевский австралийский колледж врачей общей практики Австралии также зафиксировал большой всплеск респираторно-синцитиального вируса на континенте еще в мае, который в Южном полушарии соответствует ноябрю в Северном полушарии. «Скорость и величина этого всплеска были больше, чем обычное зимнее повышение заболеваемости РСВ», — говорилось в сообщении.

Эксперты по инфекционным заболеваниям считают маловероятным, что причиной «супер-простуды» является какой-нибудь «супер-вирус», и заявляют, что рост числа людей, заболевших простудой, «подчеркивает силу изоляции» и других мер, которые были приняты для остановки распространения COVID-19.

Последние 18 месяцев основное внимание уделялось коронавирусу, однако благодаря социальному дистанцированию, изоляции, ношению масок и строгому соблюдению правил личной гигиены, число случаев простуды и гриппа также сильно упало, хотя в обычных условиях среднестатистический взрослый заражается респираторными вирусами, вызывающими простуду, примерно дважды в год.

Из-за блокировок, связанных с COVID-19, иммунная система пропускала ежедневные тренировки, связанные с воздействием множества патогенов, с которыми люди ежедневно сталкиваются, ездя на работу в метро, ​​проводя время в офисе, собираясь с друзьями и отправляя детей в детский сад и школу. По мнению экспертов, это не сделало ее беспомощной, однако замедлило и ослабило иммунные реакции.

Теперь же, когда во многих странах благодаря вакцинации многие запреты были сняты, число респираторных заболеваний резко выросло. И из-за ослабленной и замедленной реакции иммунной системы люди стали болеть простудой тяжелее и дольше.

Еще один важный фактор заключается в том, что во время пандемии уровень стресса и беспокойства среди населения действительно повысился, что не замедлило негативно сказаться на состоянии иммунной системы.

В интервью газете «Гардиан» профессор Питер Опеншоу из Имперского колледжа Лондона, подчеркнул, что причина «супер-простуды» кроется в том, что в последние полтора года из-за карантинных мер дыхательные пути людей не имели свежего опыта респираторных инфекций, чтобы быть в состоянии эффективно и быстро отразить вирус. Поэтому многие люди теперь сообщают о так называемых симптомах «супер простуды».

А лондонский врач общей практики Филиппа Кэй в статье, написанной для газеты «Сан» высказала предположение, что в этом сезоне циркулирует одновременно несколько вирусов, вызывающих простуду. Так, В Великобритании, например, регистрируется высокий уровень респираторно-синцитиального вируса наряду с высоким уровнем риновируса. И люди «подхватывают» их один за другим, что приводит к длительной болезни. Она советует оставаться дома лишний день или два после выздоровления, чтобы не заболеть вновь.