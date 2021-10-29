Вдалий час доби для вакцинації запропонували вчені

Один з головних механізмів у будь-якого організму на Землі – коливання циркадних ритмів, пов’язані зі зміною дня і ночі. Це своєрідний біологічний годинник.

Нове дослідження швейцарських та німецьких вчених, опубліковане в науковому журналі Nature Immunology, показує, що імунна система організмів, що відповідає за боротьбу із захворюваннями, також працює відповідно до циркадних ритмів. Вони прийшли до такого висновку, вивчаючи роботу імунної системи мишей і клітини людської шкіри.

Дослідники спостерігали за тим, як переміщаються по лімфатичних судинах мишей дендритні клітини – важлива частина в нормальній роботі імунної системи. Виявилося, що їх найбільша активність припадає на період в кінці стадії спокою. У мишей він відбувається ввечері, а у людини він зазвичай настає вранці. Гіпотезу перевірили на зразках людської шкіри, які брали у пацієнтів в різний час доби. Кількість речовин, пов’язаних з роботою імунною системою, виявилося найбільшим з ранку.

Дослідники вважають, що такий механізм виробився для оптимізації енергетичних витрат організму. Вони припускають, що на ефективність щеплень або терапії проти раку може впливати час дня. Ранок може виявитися найвдалішим часом для вакцинації. Вчені планують детально вивчити зв’язок циркадних ритмів і першої стадії імунної відповіді на захворювання або вакцинацію.

: ukrhealth.net