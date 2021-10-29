У Росії суд засудив фігурантів бахчисарайської «справи кримських мусульман» до позбавлення волі на строк від 12 до 17 років

Про це повідомляє громадський рух «Кримська солідаронсоть».

«У Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону оголосили вирок у справі «третьої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір». Чотирьох мешканців Криму: Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова та Амета Сулейманова засудили до 17, 14, 13 та 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму відповідно. Оголошення вироку зайняло у судді 10 хвилин», – йдеться у повідомленні.

У дебатах держобвинувач Ігор Надолінський запросив для фігурантів справи схожі терміни – від 13 до 20 років колонії. У свою чергу, захист просив їх виправдати.

Як зазначають активісти, Амет Сулейманов був єдиним із фігурантів справи, хто перебував під домашнім арештом через стан здоров’я: він потребує регулярного відвідування лікаря і має серйозні проблеми навіть на волі, страждає від артеріальної та мітральної недостатності. Також йому було надано рекомендацію про заміну серцевого клапана, проте він був засуджений до реального терміну в колонії.

Осман Сейтумеров, що знаходиться в СІЗО, теж має ряд важких захворювань: пролапс мітрального клапана 1 ступеня, хронічний гастрит, струс головного мозку і травма голови в результаті ДТП, вегетосудинна дистонія і астигматизм.

У результаті колегія з трьох суддів стала на бік обвинувачення, засудила Сейтумера Сейтумерова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Османа Сейтумерова – 14 років, Рустема Сейтмеметова – 13 років та Амета Сулейманова – 12 років.

Усі четверо фігурантів справи мають провести перші 3 роки та 6 місяців у в’язниці. Також їм призначено обмеження волі після звільнення – Сейтумеру Сейтумерову – 1 рік та 6 місяців, іншим – на 1 рік.

Підтримати фігурантів справи з окупованого Криму приїхали близько 50 осіб, проте до зали пропустили лише п’ять близьких родичів та генконсула України Тараса Малишевського.

«Ми всі розуміємо, що російське законодавство використовується проти кримських татар – громадян України. На вирок буде відповідна реакція МЗС України, а ми продовжуватимемо підтримувати наших громадян», – сказав Малишевський після суду.

20 травня 2021 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав усіх фігурантів справи політичними в’язнями та зажадав їхнього негайного звільнення.

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