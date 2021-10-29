Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Росії суд засудив фігурантів бахчисарайської «справи кримських мусульман» до позбавлення волі на строк від 12 до 17 років

29.10.2021

Про це повідомляє громадський рух «Кримська солідаронсоть».

«У Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону оголосили вирок у справі «третьої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір». Чотирьох мешканців Криму: Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова та Амета Сулейманова засудили до 17, 14, 13 та 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму відповідно. Оголошення вироку зайняло у судді 10 хвилин», – йдеться у повідомленні.

У дебатах держобвинувач Ігор Надолінський запросив для фігурантів справи схожі терміни – від 13 до 20 років колонії. У свою чергу, захист просив їх виправдати.

Як зазначають активісти, Амет Сулейманов був єдиним із фігурантів справи, хто перебував під домашнім арештом через стан здоров’я: він потребує регулярного відвідування лікаря і має серйозні проблеми навіть на волі, страждає від артеріальної та мітральної недостатності. Також йому було надано рекомендацію про заміну серцевого клапана, проте він був засуджений до реального терміну в колонії.

Осман Сейтумеров, що знаходиться в СІЗО, теж має ряд важких захворювань: пролапс мітрального клапана 1 ступеня, хронічний гастрит, струс головного мозку і травма голови в результаті ДТП, вегетосудинна дистонія і астигматизм.

У результаті колегія з трьох суддів стала на бік обвинувачення, засудила Сейтумера Сейтумерова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Османа Сейтумерова – 14 років, Рустема Сейтмеметова – 13 років та Амета Сулейманова – 12 років.

Усі четверо фігурантів справи мають провести перші 3 роки та 6 місяців у в’язниці. Також їм призначено обмеження волі після звільнення – Сейтумеру Сейтумерову – 1 рік та 6 місяців, іншим – на 1 рік.

Підтримати фігурантів справи з окупованого Криму приїхали близько 50 осіб, проте до зали пропустили лише п’ять близьких родичів та генконсула України Тараса Малишевського.

«Ми всі розуміємо, що російське законодавство використовується проти кримських татар – громадян України. На вирок буде відповідна реакція МЗС України, а ми продовжуватимемо підтримувати наших громадян», – сказав Малишевський після суду.

20 травня 2021 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав усіх фігурантів справи політичними в’язнями та зажадав їхнього негайного звільнення.

Нагадаємо:

  • 11 березня в окупованому Криму після обшуків в Бахчисараї і Бахчисарайському районі були затримані четверо кримських татар: Амет Сулейманов, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Рустем Сейтмеметов.
  • ФСБ стверджує, що затримані в окупованому Криму кримські татари, жителі Бахчисарая нібито входять в осередок організації «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії вважається терористичною і заборонена. Стосовно затриманих були порушені кримінальні справи.
  • 12 березня 2020 року «Київський районний суд» Сімферополя заарештував Сейтумера Сейтумерова, його брата Османа Сейтумерова і дядька Рустема Сейтмеметова. Для Амета Сулейманова, у якого діагностовано серйозне хронічне захворювання серця, «суд» обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
  • У листопаді 2020 року Османа Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова та Рустема Сейтмеметова етапували із СІЗО Сімферополя в окупованому Криму до російського Ростова-на-Дону.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *