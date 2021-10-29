У Росії суд засудив фігурантів бахчисарайської «справи кримських мусульман» до позбавлення волі на строк від 12 до 17 років

Про це повідомляє громадський рух «Кримська солідаронсоть».
«У Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону оголосили вирок у справі «третьої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір». Чотирьох мешканців Криму: Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова та Амета Сулейманова засудили до 17, 14, 13 та 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму відповідно. Оголошення вироку зайняло у судді 10 хвилин», – йдеться у повідомленні.
У дебатах держобвинувач Ігор Надолінський запросив для фігурантів справи схожі терміни – від 13 до 20 років колонії. У свою чергу, захист просив їх виправдати.
Як зазначають активісти, Амет Сулейманов був єдиним із фігурантів справи, хто перебував під домашнім арештом через стан здоров’я: він потребує регулярного відвідування лікаря і має серйозні проблеми навіть на волі, страждає від артеріальної та мітральної недостатності. Також йому було надано рекомендацію про заміну серцевого клапана, проте він був засуджений до реального терміну в колонії.
Осман Сейтумеров, що знаходиться в СІЗО, теж має ряд важких захворювань: пролапс мітрального клапана 1 ступеня, хронічний гастрит, струс головного мозку і травма голови в результаті ДТП, вегетосудинна дистонія і астигматизм.
У результаті колегія з трьох суддів стала на бік обвинувачення, засудила Сейтумера Сейтумерова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Османа Сейтумерова – 14 років, Рустема Сейтмеметова – 13 років та Амета Сулейманова – 12 років.
Усі четверо фігурантів справи мають провести перші 3 роки та 6 місяців у в’язниці. Також їм призначено обмеження волі після звільнення – Сейтумеру Сейтумерову – 1 рік та 6 місяців, іншим – на 1 рік.
Підтримати фігурантів справи з окупованого Криму приїхали близько 50 осіб, проте до зали пропустили лише п’ять близьких родичів та генконсула України Тараса Малишевського.
«Ми всі розуміємо, що російське законодавство використовується проти кримських татар – громадян України. На вирок буде відповідна реакція МЗС України, а ми продовжуватимемо підтримувати наших громадян», – сказав Малишевський після суду.
20 травня 2021 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав усіх фігурантів справи політичними в’язнями та зажадав їхнього негайного звільнення.
Нагадаємо:
- 11 березня в окупованому Криму після обшуків в Бахчисараї і Бахчисарайському районі були затримані четверо кримських татар: Амет Сулейманов, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Рустем Сейтмеметов.
- ФСБ стверджує, що затримані в окупованому Криму кримські татари, жителі Бахчисарая нібито входять в осередок організації «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії вважається терористичною і заборонена. Стосовно затриманих були порушені кримінальні справи.
- 12 березня 2020 року «Київський районний суд» Сімферополя заарештував Сейтумера Сейтумерова, його брата Османа Сейтумерова і дядька Рустема Сейтмеметова. Для Амета Сулейманова, у якого діагностовано серйозне хронічне захворювання серця, «суд» обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
- У листопаді 2020 року Османа Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова та Рустема Сейтмеметова етапували із СІЗО Сімферополя в окупованому Криму до російського Ростова-на-Дону.