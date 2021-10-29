НАБУ завершила дело о взятке Злочевского

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили заочное расследование по подозрению бывшего министра экологии Николая Злочевского в организации подкупа руководства НАБУ и САП за 5 млн долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«27 октября по делу о возможном соучастии в предоставлении неправомерной выгоды заместителю генерального прокурора-руководителю САП, подозреваемым в котором является бывший министр экологии, сторона защиты детективов НАБУ уведомлена об открытии материалов досудебного расследования и возможности ознакомиться с ними, начиная с 28 октября. Учитывая осуществление относительно подозреваемого специального досудебного расследования, об открытии материалов проинформирован его защитник», – информирует прокуратура.

Напомним, НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении в организации дачи $5 млн неправомерной выгоды их руководителям за закрытие дела о завладении рефинансированием Национального банка Реал банком, где подозреваемым является и экс-министр экологии. Позже его объявили в розыск. После этого Злочевского заочно взяли под стражу.

Ранее НАБУ задержало трех человек по подозрению в даче взятки Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере 5 млн долларов. По версии следствия, Андрей Кича, Елена Мазурова и Николай Ильяшенко пытались подкупить руководителей антикоррупционных органов за то, чтобы они закрыли уголовное производство, в котором сообщено о подозрении Злочевскому. Речь идет о деле завладения средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного подконтрольному Сергею Курченко Реал банку, и легализации этих средств. Сейчас дело в отношении трех фигурантов рассматривается в антикоррупционном суде.

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