Британские врачи собираются выписывать своим пациентам электронные сигареты

Англия может стать первой страной в мире, где врачи будут рекомендовать пациентам курение электронных сигарет. Их будут выписывать людям, желающим бросить курить обычные сигареты. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Так, Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) разрешило производителям электронных сигарет проходить лицензирование наравне с лекарствами. Если такую ​​практику одобрят британские власти, Англия первой в мире будет прописывать электронные сигареты, лицензированные как медицинский продукт.

Врачи смогут в каждом конкретном случае решать — целесообразно ли прописывать пациентам электронные сигареты, чтобы помочь им бросить курить. В то же время, некурящим взрослым и детям и дальше будут рекомендовать воздерживаться от использования электронных сигарет.

В британском правительстве отмечают, что электронные сигареты содержат никотин и не безопасны, но данные экспертов из Великобритании и США подтверждают, что они менее вредны, чем обычное курение.

В агентстве MHRA утверждают, что среди способов бросить курить использование электронных сигарет является одним из самых эффективных. По их информации, в 2020-2021 годах до 68% желающих бросить курить, которые начали использовать электронные сигареты, в конце концов смогли избавиться от этой вредной привычки, причем некоторые курильщики имели весьма многолетний стаж курения.

Но не все исследования так оптимистичны. Например, недавнее исследование ученых Калифорнийского университета показало , что среди поклонников альтернативных способов курения вероятность вернуться к курению обычных сигарет на 8,5% выше, чем среди тех, кто отказался курить вообще.

Сейчас в 55-миллионной Англии более 6 миллионов курильщиков. Однако количество курящих отличается в зависимости от места их проживания. Так, в Блэкпуле курят 23,4% жителей, а в богатом районе Лондона Ричмонд-на-Темзе этот показатель составляет всего 8%.