Названа найшкідливіша страва для сніданку

Дієтолог Холлі Кламер зі США назвала страву, яка, на її думку, є найшкідливішим варіантом сніданку. Про це повідомляє Eat This Not That!

Фахівець вважає, що кекси та мафіни, приготовані в домашніх умовах, можуть бути не лише смачною, а й корисною їжею. Однак кекси, які продаються в магазинах та кафе, найчастіше виявляються найшкідливішою випічкою з усіх, яку можна знайти. Особливо на це варто звернути увагу тим, хто регулярно снідає кексами або їсть під час перекусів протягом дня.

Насамперед Кламер стверджує, що мафіни, що виробляються для масового продажу, за останні роки надто додали у вазі та калорійності. Якщо раніше стандартний кекс важив близько 40 грамів, то тепер його вага може бути навіть більше 100 грамів. Такий кекс із магазину чи кафе може містити від 500 до 700 кілокалорій і стільки ж цукру, скільки банка солодкого газованого напою», — стверджує дієтолог.

Кламер також стверджує, що склад таких мафінів далекий від ідеалу. «У кексах з магазину зовсім небагато корисної клітковини, зате повно рафінованого борошна та цукру. Крім того, найчастіше їх готують на рафінованій олії, яка містить шкідливі жирні кислоти омега-6, що сприяють розвитку запальних процесів», – сказала дієтолог.

У той же час Кламер вважає, що кекс, приготовлений в домашніх умовах, для якого в правильних пропорціях змішане борошно вівсяне, сухофрукти і подрібнені овочі, може стати здоровою їжею для сніданку.

: portaltele.com.ua