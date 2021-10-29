У МЗС та представництві президента України вимагають від РФ звільнити незаконно ув’язнених кримських татар

«З початком тимчасової окупації Криму кримські татари, громадяни України зазнають системних переслідувань. За абсурдними та надуманими звинуваченнями російське судилище надовго кидає їх за ґрати. Російським окупантом карається навіть висловлювання підтримки незаконно засудженим громадянам України. Рішуче засуджуємо дії Росії і вважаємо «рішення» суду незаконним», – написала у мікроблозі Twitter перша заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова.

Вона зазначила, що Україна «продовжить захист прав та свобод мешканців тимчасово окупованого Кримського півострова, зокрема у межах Кримської платформи».

«Росія повинна негайно звільнити всіх громадян України, яких у ній незаконно утримують», – додала Джапарова.

В свою чергу, представництво президента України в Автономній Республіці Крим вимагає негайного звільнення незаконно ув’язнених українських громадян.

«Засудивши українських громадян, Російська Федерація вкотре порушила норми міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права. Представництво засуджує дії РФ та вимагає негайно припинити безпідставні затримання та позбавлення волі громадян України, інші політично мотивовані переслідування на окупованій території. Кожен такий факт буде розслідуваний, а винні будуть притягнуті до відповідальності!», – йдеться у заяві представництва у Facebook.

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