На Солнце произошла мощнейшая вспышка со звездным «цунами»: Земля в ожидании бури

Специалисты зафиксировали на Солнце сильнейший выброс корональной массы, вспышка максимального класса мощности – X1 произошла вчера вечером.

Another look at the X1 solar flare and the resulting CME as seen by SOHO/LASCO. A partial halo CME was launched with a clear earth-directed component. Impact expected late 30 October/early 31 October. Strong G3 geomagnetic storm possible this Halloween weekend! pic.twitter.com/lFNI0FwISe

— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) October 29, 2021

Выброс сопровождало «цунами» из еще 14 вспышек послабее, однако две из них причислены к классу M (сильные).

This morning’s M1.5 solar flare which peaked at 02:42 UTC came from sunspot region 2891. The event was not eruptive. pic.twitter.com/TDc7z3ZmdD

— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) October 29, 2021

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, все они произошли на той поверхности звезды, которая сейчас направлена строго в сторону Земли. Это значит, что скоро облако плазмы достигнет магнитного поля планеты. По прогнозам ученых, первый контакт произойдет завтра в 10 утра (по израильскому времени).

«Оценка воздействия на Землю со стороны происходящих событий, показывает в данном случае неизбежность почти максимального удара, какой способна нанести вспышка такой силы», — говорится в сообщении Лаборатории.

После первого удара Земля окажется внутри облака примерно на двое суток, в течение которых, вероятно, будет испытывать почти непрерывные геомагнитные возмущения разной интенсивности. Специалисты отмечают, что по совокупности силы и продолжительности, магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет.