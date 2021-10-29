Впервые в истории Израиля: президент Герцог извинился от имени государства за трагедию в Кафр-Касеме

В Кафр-Касеме прошло мемориальная церемония, посвященная 65-летию кровавых событий в этой арабской деревне в ходе Суэцкого кризиса 1956 года.

На церемонии присутствовал президент Израиля Ицхак Герцог. Впервые в истории страны столь высокопоставленный государственный деятель извинился перед родственниками жертв тех событий от имени государства.

«Я склоняю голову перед памятью 49 погибших, склоняю голову перед вами, их семьями и поколениями жителей Кафр-Касема и от своего имени и от имени Государства Израиль прошу прощения, — сказал в своей речи президент. — Убийства и причинение вреда невинным людям недопустимы. Люди должны оставаться выше всех политических разногласий».

הרג ופגיעה בחפים מפשע הם אסורים בתכלית האיסור. הם חייבים להישאר מעל לכל מחלוקת פוליטית.

אני מרכין את ראשי בפני זיכרון ארבעים ותשעה ההרוגים, ומבקש, בשמי ובשם מדינת ישראל — סליחה.

מתוך דברים שנשאתי היום באירוע זיכרון להרוגי הטבח בכפר קאסם. pic.twitter.com/3RJY0Z7qXh

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 29, 2021

Ицхак Герцог стал первым президентом страны, извинившимся от имени государства на официальной церемонии за действия военнослужащих пограничной полиции МАГАВ, впоследствии осужденных за убийства, но не первым прибывшим в Кафр-Касем и встретившимся с жителями деревни и родственниками убитых.

עת סליחה הגיעה.באתי היום לכפר קאסם בהזמנת ידידי השר @EsawiFr להשתתף באירוע הזיכרון לציון 65 שנה לטבח ולחלוק כבוד למשפחות ההרוגים.

באירוע טראגי זה, נלקחו חייהם של 49 תושבים״דגל שחור תלוי מעליו», ראוי שייזכר ולקחיו יילמדו לדורות הבאים.

כדבריו של הנשיא הרצוג «בשם מדינת ישראל- סליחה» pic.twitter.com/0fmdmSHuk3

— נחמן שי- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 29, 2021

В октябре 2014 года президент Израиля Реувен Ривлин принял участие в траурной церемонии, посвященной 58 годовщине этого события. Президент тогда тоже произнес речь, в которой назвал случившееся «тяжелым преступлением». Ранее, в 2007 году, Шимон Перес также посетил Кафр-Касем и принес соболезнования. «В прошлом здесь произошло очень сложное событие, о котором мы очень сожалеем», — сказал тогда Перес.

Тем не менее официальных извинений от имени государства в Кафр-Касеме никто из прежних президентов не приносил.

Решение Герцога извиниться от имени государства приобрело новое значение после недавнего скандала вокруг законопроекта об официальном признании событий в Кафр-Касеме в 1956 году «массовым убийством» и включения этого исторического факта с такой формулировкой в учебную программу. Во вторник этот документ на предварительное чтение в Кнессет подала депутат арабского «Объединенного списка» Аида Тома-Сулейман. Тогда только 12 парламентариев, среди которых члены арабских партий и некоторые из представителей «Мереца», поддержали документ, а 93 проголосовали против. В ходе голосования между депутатами вспыхнула ссора, переросшая в ругань. Законопроект, однако, как уже указывалось, не прошел.

Инцидент в приграничной тогда арабской деревне Кафр-Касем произошел 29 октября 1956 года во время военных действий в ходе Суэцкого кризиса. Из-за неразберихи с комендантским часом израильской пограничной полицией МАГАВ были убиты 47 гражданских лиц, среди которых — 6 женщин и 23 ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Военнослужащие, принимавшие участие в расстрелах, впоследствии были привлечены к ответственности израильским судом.

В ноябре 1957 года была проведена церемония примирения («сульха») в присутствии 800 приглашенных, включая первого министра полиции Израиля Бехор-Шалома Шитрита, генерала Цви Аялона и мухтара деревни. С 2006 года в Кафр-Касеме установлен мемориал, построенный на деньги жителей города.

כפר קאסם הבוקר.ציון 65 שנים לטבח. האירוע בכנסת השבוע, אולי לא ייזכר לטובה אבל כנראה מינף את האזכרה והדגש על הצגת חזית אחידה ומספר המשתתפים, לפחות לפי התמונה.נשיא המדינה יצחק הרצוג יגיע לכפר קאסם אחר הצהריים,קבלת אחריות מצד ממשלת ישראל עוד לא..ייקח עוד זמן, 65 שנים לא מספיק pic.twitter.com/UFrjFqT1rl

— Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) October 29, 2021