Зеленский выполнил план по посадке на полтора процента

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что по состоянию на 25 октября за 5 месяцев в рамках реализации экологической программы «Зеленая страна» было высажено 15 935 700 деревьев, или 1,59% от запланированного количества в 1 млрд деревьев.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в ответе Минприроды на информационный запрос Українських Новин.

Наибольшее количество деревьев высажено именно в лесистом Полесье (Волынская, Житомирская, Ровенская и Черниговская области) — 10 422 800 саженцев, а в Карпатах, страдающих от незаконной вырубки лесов (Закарпатская, Івано-Франковская, Львовская и Черновицкая области) — 1 953 100 саженцев.

Напомним, указом Президента Зеленского от 7 июня 2021 года №228 «О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов» основана с 2021 года реализация экологической инициативы «Масштабное облесение Украины». А именно, Зеленский поручил посадить 1 млрд деревьев за 3 года.

«Сейчас высадка деревьев в рамках реализации экологической программы «Зеленая страна» начата. В течение следующих 3 лет будет высажено не менее 1 млрд деревьев, в частности: 2021 год (осень) – 32 млн деревьев, 2022 год – 300,732 млн деревьев, 2023 год – 330,786 млн деревьев, 2024 год – 336,482 млн деревьев», — отметили в ответе Минприроды.

16 сентября генеральный директор Директората по вопросам экономической политики Офиса Президента Украины Дмитрий Олейник и председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховць сообщили о старте программы «Зеленая страна», предусматривающей увеличение площади лесов на 1 млн гектаров.