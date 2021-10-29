Араба, назло евреям демонстративно малевавшего свастики, оштрафовали на тысячу «за нарушение общественного порядка»

Военный суд в Самарии рассмотрел дело Валида Халеда Халаха Одеха, задержанного после того, как он 22 октября недалеко от еврейского поселка Ицхар вдоль проезжей части по направлению к КПП «Хавара», где в течение дня проходят и проезжают сотни евреев, демонстративно на придорожных бетонных блоках методично наносил изображения свастики, признал его виновным в нарушении общественного порядка и приговорил к штрафу в 1000 шекелей. Приговор был смягчен, согласно условиям сделки о признании вины.

Житель арабской деревни Хавара Валид Одех был арестован на прошлой неделе и доставлен в полицию, его содержание под стражей было продлено. Во вторник, 26 октября, ему было предъявлено обвинение, в котором, кроме прочего, указывалось, что подозреваемый за 6 шекелей купил спрей краской и отправился рисовать граффити со свастиками.

Кроме штрафа, сделка в качестве пресечения предусматривает дни, проведенные подсудимым под стражей, и условный приговор. Прокурор обвиняемого Асаф Эльад обратился к суду с просьбой о снисхождении к его клиенту, ввиду «незапятнанного прошлого» его клиента и «отсутствием жертв и ущерба» от его действий.

В результате судья военного суда Самарии подполковник Авраам-Яаков Зада признал Валида Халеда Халаха только в нарушении общественного порядка.

Одобрив сделку о признании вины, судья отметил в приговоре, что, по его мнению, деяние, которое совершил подсудимый, все же является подстрекательским преступлением, гораздо более серьезным, чем нарушение общественного порядка

Напомним, на прошлой неделе неизвестный на тот момент араб, не скрывая лица, методично в течение дня наносили многочисленные граффити антиеврейского содержания на доступных бетонных и металлических поверхностях в районе поселка Ицхар.

В сопровождении охраны студенты иешивы «Томхей тмимим» из Ицхара закрасили все намалеванные свастики, однако очень скоро оскорбительные символы появились вновь. Их, не прячась, наносил задержанный позже Валид Халед Халах Одех.

Многочисленные фото- и видеосъемки действий наглого вандала, сделанные изумленными водителями и пассажирами, проезжающими по дороге Хувара, быстро распространились по социальным сетям, поэтому задержание злоумышленника стало лишь делом времени.