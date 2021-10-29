В Україні обрали найгарніше село (фото)

Голосування проходило в онлайн-форматі.

З 25 вересня до 25 жовтня тривало голосування за найкраще українське село. Конкурс проводила платформа madeinukraine.org. Результати опублікували на сайті організаторів конкурсу.

Найгарнішим стало село Старий Кривин Хмельницької області — за нього проголосувало 11 498 голосів.

Село Цвітне Олександрівської громади Кропивницького району Кіровоградської області посіло друге місце в онлайн-голосуванні за найгарніше село України. Цвітне отримало 11 007 голосів.

Село Пасічне Івано-Франківської області, яке, за результатами голосування, стало третім, набрало 4724 голоси.

Переможця оголосять 16 листопада, до того часу працюватиме журі конкурсу. Переможець отримає 100 тисяч гривень на розвиток громади.

: greenpost.ua