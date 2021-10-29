В Бней-Браке на школьный двор с большой высоты свалился автомобиль с пассажирами

В Бней-Браке с автостоянки жилого дома на улице Ха-Лохамим на находящийся внизу школьный двор упал легковой автомобиль.

Пострадали два пассажира – мужчина и женщина 75 и 72 лет. Как выяснилось, водитель перепутал педали и во время начала движения, вместо того, чтобы притормозить, сильно нажал на газ. В результате автомобиль пробил стену стоянки и упал с высоты третьего этажа. Учащихся в школьном дворе, куда рухнул автомобиль, к счастью, не оказалось.

Чтобы помочь пострадавшим, прибывшие на место происшествия медики службы «Красный магендавид» и бойцы пожарно-спасательной службы сначала выбили закрытые ворота школьного двора. Затем с помощью специального оборудования врачи и спасатели вызволили пассажиров из опрокинувшегося на бок автомобиля, оказали раненым первую помощь и в удовлетворительном состоянии с травмами головы и рук средней тяжести доставили их в больницу «Шиба» в Тель ха-Шомере.

Полиция приступила к расследованию причин происшествия.