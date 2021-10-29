В Москве нашли мертвой бывшую жену легендарного «Портоса» Валентина Смирнитского

В Москве умерла советская и российская актриса театра и кино 79-летняя Людмила Пашков, бывшая жена сыгравшего мушкетера Портоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

Как пишут российские СМИ, Пашкову без сознания на полу ее квартиры нашел сын, который пришел навестить мать. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть женщины.

Уточняется, что недавно артистка перенесла операцию, после чего «чувствовала неважно». Причины и точное время смерти установит судмедэкспертиза.

Людмила Пашкова окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина в 1967 году и была принята в труппу Государственного академического Малого театра. В 1999 году актрису наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Смирнитский и Пашкова были женаты в 1973-1974 годах.