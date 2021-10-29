В Киевской области мужчина угрожал пистолетом медикам

В Василькове Киевской области в больнице мужчина угрожал медикам расправой.

Ночью, 28 октября, в Василькове Киевской области 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и угрожал медикам пистолетом, который вытащил из сумки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской полиции.

Отмечено, что медсестра смогла своевременно сориентироваться в сложившейся ситуации. Она закрыла дверь и вызвала полицию. Правоохранители быстро прибыли на место происшествия, мужчину задержали и изъяли оружие.

Известно, что пистолет был пневматичен. Также, в полиции отметили, что до этого инцидента, этот же мужчина в состоянии алкогольного опьянения бегал по городу и угрожал водителям оружием, хотел, чтобы те доставили его жену в больницу.

За совершенное мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

: 34.ua