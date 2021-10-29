РФ в жовтні доставила на Донбас відремонтовану бойову техніку та нові партії озброєння — ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Зокрема, до з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів після ремонту на території Росії повернено понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів, доставлено понад 5,5 тис. тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52, безпілотні літальні апарати «Орлан-10» і «Гранат-1», – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначили у військовій розвідці, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів противника з території РФ в ОРДЛО завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.

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