Переход на зимнее время: в ночь на воскресенье Израиль вернется на час назад

В ночь на 31 октября в Израиле закончится действие летнего времени и страна перейдет на зимнее время. Переход произойдет в 02:00 ночи. В этот момент часы нужно перевести на один час назад — на 01:00.

Традиционно больше всего трудностей в день смены времен происходит с будильниками. Подавляющее большинство граждан сверяет часы по умным телефонам, и дважды в год израильтяне переживают, совершат ли переход на новое время их смартфоны.

Те, кто не уверен, что их телефон автоматически обновит время, может настроить переход вручную. Для этого в разделе настроек телефона «Дата и время» нужно отменить функцию «Автоопределение времени», а в разделе «Местное время» нужно выбрать «Афины, Греция». Однако большинство смартфонов произведут обновление автоматически.

Основной дилеммой каждого перехода с одного времени на другое опять же традиционно остается вопрос: Будем ли мы спасть этой ночью на час больше или меньше?

На этот раз, при переходе на зимнее время, трудящиеся Израиля в начале новой рабочей недели смогут поспасть на час позже.

Согласно Закону о постоянстве времени, переход на зимнее время в Израиле осуществляется в ночь на последнее воскресенье октября, часы переводятся на час назад.

В последний день летнего времени солнце взойдет в 05:35, а зайдет в 17:26. Световой день продлится 11 часов 51 минуту. На следующий день, 31 октября, с наступлением зимнего времени солнце взойдет в 05:56, а закат произойдет в 16:51. То есть, световой день с учетом его естественного убывания сократится примерно на один час. Как утверждают израильские энергетики, экономия электроэнергии при смене времен составляет 300 миллионов шекелей.

В этом году летнее время в Израиле продлилось 219 дней. Зимнее время продлится 145 дней и закончится в пятницу, 25 марта 2022 года.

В последнее время несколько стран, включая большинство стран Азии, Африки и Южной Америки, перестали переводить часы летом и зимой. В США также склоняются к принятию этого решения.

Окончательное урегулирование вопроса переходов на зимнее и летнее время в Израиле произошло в 2013 году по инициативе министра внутренних дел Гидеона Саара. Принятые 8 июля 2013 года поправки к Закону о постоянстве времени определили, что переход на летнее время происходит в последнюю пятницу марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.

«Дополнительные световые часы в рабочее время способствуют развитию экономики и торговли в зимний период», — прокомментировала переход страны на зимнее время министр внутренних дел Айелет Шакед.