Коронавирус: вакцинированные так же опасны для окружающих, как и те, кто не делала прививок

Свежее исследование сотрудников Имперского колледжа Лондона и Агентства по охране здоровья Великобритании показало, что полностью вакцинированные люди передают коронавирус другим людям так же легко, как и не получившие ни одной дозы.

Авторы работы, опубликованной в журнале «Ланцент», указывают, что главным фактором при передаче «ковида» являются продолжительные ежедневные контакты, то есть прежде всего заражаются члены семьи носителя кронавируса.

Для оценки рисков передачи инфекции ученые проанализировали данные о близких контактах 138 человек с «дельта» штаммом и пришли к выводу, что «полностью вакцинированные люди во время болезни имеют пиковую вирусную нагрузку, аналогичную невакцинированным случаям».

Однако при этом специалисты выяснили, что вакцинация немного снижает риск заражения. Так вероятность подцепить вирус для непривитого родственника составила 38%, для полностью вакцинированного – 25%.

Ученые в очередной раз напомнили, что вакцинация не исключает риск заражения и передачи вируса, но облегчает течение болезни и снижает вероятность тяжелых последствий «ковида».