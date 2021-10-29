Савченко вручили подозрение за подделку ковид-сертификата

Бывшему народному депутату Украины Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Он пишет: «Хочу подчеркнуть, все, кто нарушает закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо, или вы Герой Украины, экс-нардеп, или просто гражданин».

Как сообщалось, 22 октября Савченко и ее сестру «поймали» в аэропорту «Борисполь» с поддельными сертификатами о вакцинации.

По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят дознаватели полиции Киевщины. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз.

УНИАН