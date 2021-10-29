Экс-сотрудник СБУ заявил, что убил террориста. Ему поверили только в ГБР

В пятницу, 29 октября, на прием к дежурному следователю ГБР пришел бывший сотрудник СБУ и рассказал, что он зарезал человека в номере гостиницы в Киеве

Об этом сообщает сайт ГБР.

По словам заявителя, недавно к нему обратился знакомый и предложил помочь с организацией террористических актов в столице. Мужчины встретились в гостинице в центре Киева. После отказа бывшего СБУшника участвовать в терактах его знакомый попытался ликвидировать мужчину. Между ними завязалась драка, в результате которой экс-сотрудник спецслужбы нанес ножевое ранение «вербовщику».

Бывший правоохранитель утверждал, что сначала он поехал к своим коллегам, но экс-сослуживцы не восприняли серьезно эту информацию. Поэтому мужчина решил сдаться ГБР.

Следователи в результате оперативного выезда на место возможного происшествия подтвердили, что было совершено убийство. Делом бывшего правоохранители занялась следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве.