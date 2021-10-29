SLAVIA розповіла, чи розлучились вони з Дзідзьо офіційно

Відома українська співачка SLAVIA у новому інтерв’ю для “Зіркового шляху” поділилась деталями розлучення з чоловіком співаком Дзідзьо.

Зокрема вона розповіла, чи досі ще одружена з артистом. Виявилось, що колишні досі офіційно не розлучені та цей процес триває.

“Етап розлучення, розподіл майна триває. І у нас все відбувається мирно, по-дружньому і люблячи”, – зізналась вона.

Також зірка прокоментувала свою появу на прем’єру фільму Дзідзьо “Де гроші?”. Ярослава запевняє, що співак її не запрошував, однак вона захотіла його прийти та підтримати.

“Михайло завжди дуже зайнятий. Тому я знаю, куди дзвонити, у кого питати. Своїх треба завжди підтримувати. Я хочу щоб Михайло заробив гроші вже нарешті на цьому фільмі. Тому що дуже багато сил він вкладає у творчість. Він живе цим, не спить, не їсть, бідний схуд, бігає тут”, – пояснила співачка.

: glianec.com