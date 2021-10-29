Ким Чен Ын рекомендует голодающим северокорейцам: мясо черных лебедей «вкусно и целебно»

Председатель Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, придумал как вывести страну из продовольственного кризиса. Местные СМИ вдруг начали расхваливать новый «ценный источник пищи» – черных лебедей.

Официальная газета Трудовой партии Кореи «Родонг Синмун» сообщила, что «мясо черного лебедя очень вкусное и обладает целебной ценностью». А Министерство сельского хозяйства страны пошло еще дальше и заявило, что у этого продукта выявлены «противораковые» свойствами.

Помимо информационной атаки, в провинции Южный Хамген официально открыт новый центр по разведению черных лебедей на утиной ферме в Кванпхо, на восточном побережье Северной Кореи.

Такой лебединый бум начался в стране после того, как Ким Чен Ын предупредил своих граждан о том, что им придется меньше есть до 2025 года, когда страна откроет границы с Китаем, закрытую в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Американская газета «Нью-Йорк пост» назвала «лебединую песню» северокорейского лидера одной из «отчаянных мер», которая должна сгладить напряжение, возникшее в стране из-за нехватки еды.

В январе этого года Кмс Чен Ын объявил о «сокрушительном провале» северокорейского пятилетнего экономического плана. По словам Ына, стране не удалось достичь своих целей практически ни в одном из секторов экономики.

В августе голодающим корейцам начали показывать мультфильмы о вреде ожирения и переедания. При этом сам Ким Чен Ын демонстративно худеет.

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