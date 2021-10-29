При попытке подкупа нардепа задержан глава Организации по авторским правам

Служба безопасности Украины задержала директора Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александра Никина во время попытки подкупить народного депутата фракции «Слуга народа» Александра Санченко через его помощника.

Он был задержан на месте сразу после передачи денег.

Об этом сообщил лидер группы «Антитела» и член союза защиты авторских прав Тарас Тополя, передает Детектор медиа.

Никин также является главой Украинской лиги авторских и смежных прав, Санченко – главой подкомитета Совета по музыкальной индустрии.

«Сумма, переданная Никиным и зафиксированная правоохранителями, – $100 тысяч. Кроме того, предлагалось передавать «нужным лицам» еще по $100 тысяч ежегодно», – написал Тополя, добавив, что подкуп таки не удался.

За эти средства Никин якобы предлагал отсрочить или вообще снять с повестки дня парламента законопроект №5572 об авторских правах.

Александр Санченко был одним из руководителей Atlas Weekend, основателем конкурса красоты «СтудМисс Украины», экспертом «Реанимационного пакета реформ». Санченко был №137 в партийном списке «Слуги народа» на внеочередных выборах в Раду в 2019 году. В Раду попал на место Ирины Венедиктовой после того, как ее назначили генеральным прокурором.