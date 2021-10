Талибам срочно потребовался миллиард от международного сообщества: зима близко

Радикальное движение «Талибан» потребовало у мирового сообщества срочно выделить Афганистану обещанные на саммите «Большой двадцатки» 1,2 миллиарда долларов.

«Приближается зима, поэтому международному сообществу необходимо в срочном порядке выделить недавно объявленный пакет помощи», — написал в «Твиттере» представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин, которого террористы выдвинули кандидатом на должность афганского постпреда в ООН.

The winter is around the corner, so immediate need for the International Community to disburse on urgent basis the recently announced nearly one-billion-euro (some $1.2-billion) aid package pledged at a virtual G20 summit for Afghanistan , to all poor, vulnerable

По словам Шахина, средства необходимы для поддержки уязвимых слоев населения и перемещенных лиц. При этом он подчеркнул, что «правительство Исламского эмирата Афганистан» готово к всестороннему сотрудничеству через гуманитарные организации и другие неправительственные организации на местах.