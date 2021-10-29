Сеть насмешили собаки, которые в восторге от брюссельской капусты

Британский фотограф Лиз Грегг из Лондона сделала забавную фотосессию с золотым ретривером Эльзой, кокер-спаниелем Долли, метисом бордер-колли и пуделем Джини, чтобы изменить отношение к брюссельской капусте даже у ее самых больших ненавистников, передает Сегодня.

Девушка бросала собакам брюссельскую капусту как обычный мячик, а затем быстро запечатлела реакцию питомцев. Остается надеяться, что они не слишком разочаровались, раскусив обман хозяйки.

«Брюссельская капуста – не самая любимая часть рождественской трапезы, но собаки так повеселились на моей фотосессии, ведь они просто обожают позировать, – рассказывает Лиз на своей страничке в Instagram. – Рождество – это прекрасное время, и я хотела создать что-то особенное для них».

Сложно сказать, могут ли эти смешные фото заставить кого-то полюбить брюссельскую капусту, но точно поднимут настроение!

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Публикация от The Girl Pack: (@blackwhite.gold)

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Публикация от The Girl Pack: (@blackwhite.gold)

: novosti-n.org