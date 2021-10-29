В США разрешили «Файзер» для детей – в Израиль первые вакцины прибудут 15 ноября

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение противокоронавирусной вакцины, разработанной американской фармацевтической компанией «Файзер» среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Ранее на этой неделе эксперты Управления определили, что вакцина эффективна и безопасна.

Ожидается, что на следующей неделе Министерство здравоохранения Израиля проведет обсуждение вопроса о вакцинации «Файзером» детей этой возрастной группы. Ожидается, что первые детские вакцины прибудут в Израиль через две недели, ориентировочно 15 ноября.