Разведка США: коронавирус не разрабатывался как биологическое оружие

Коронавирус изначально не разрабатывался в качестве биологического оружия. Об этом говорится в опубликованном сегодня специальном докладе Управления главы национальной разведки США (ODNI).

«Мы считаем, что вирус не был разработал в качестве биологического оружия», — говорится в документе.

К исследованию вопроса о происхождении вируса COVID-19 американские разведчики приступили в августе этого года, после того как в прессе распространилась информация о том, что смертельный вирус распространился в мире после того, как якобы «вырвался» из одной из секретных китайских военных лабораторий.

Боле того, в это же время стало известно, что разведслужбы США получили генетические данные о вирусах, которые изучались в уханьском институте вирусологии. Судя по всему, полученная информация помогла раскрыть характер происхождения вируса. Откуда американская разведка получила данные из института вирусологии Уханя до сих пор неизвестно.

Тем не менее, в докладе подчеркивается, что официальные лица Китая не имели заранее знаний о вирусе до того, как началась первая вспышка эпидемии.

Таким образом, пока правдоподобной остается только одна версия происхождения COVID-19 — естественный контакт с зараженным животным. Инцидент в лаборатории, как гипотеза, больше не рассматривается.