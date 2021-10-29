Экс-замминистра обороны Халимон получил подозрение от ГБР

ГБР сообщило о подозрении бывшим заместителю министра и руководителю департамента Министерства обороны Украины.

Как сообщили в ведомстве, руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год. Затем руководитель департамента по указанию заместителя Министра обороны Украины незаконно заключил дополнительные соглашения с поставщиками, согласно которым транспортировка продуктов питания и своевременное пополнение неприкосновенных продовольственных запасов ВСУ уже не были обязательством поставщиков.

Как следствие, Вооруженные Силы Украины должны были самостоятельно осуществлять транспортировку продовольствия, привлекать к этому личный состав и технику и тратить дополнительные бюджетные средства.

Предварительная сумма ущерба государственному бюджету составляет более 700 млн. гривен. Подозрение предъявлено по статье «Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины» (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

По данным СМИ, речь идет об экс-заместителе министра обороны Игоре Халимоне и Константине Ступаке.

Игоря Халимона считали ключевым игроком в команде пока еще министра обороны Украины Андрея Тарана.