«Кейс Бадагова – Козловского» или Кто наживается на контрабанде сигарет

Украинские бизнесмены-контрабандисты под прикрытием «больших шишек» совершенно без опаски отправляют в Венгрию огромные партии сигарет. Этим они наносят ущерб не только репутации нашей страны, но и ее бюджету. Последний громкий случай – нелегальная поставка табака в Венгрию – может иметь серьезные последствия для страны, если власти не вмешаются.

Журналистка «Обозревателя» Ксения Капустинская собрала все подробности произошедшего от венгерских и украинских источников. Уже известны объемы поставок и то, как работает преступная схема. Среди ее вероятных организаторов – собственник табачной фабрики, бизнесмен с одиозной репутацией, а также сын бывшего замминистра транспорта и связи времен Иосифа Винского и Николая Рудковского (2006-2009 гг.).

Итак, в начале октября 2021 года на причале Чепель в Венгрии сломался кран. Из-за этого баржу, которая якобы везла из Украины соль торговой марки «Артемсоль», отправили на разгрузку в город Пакш. Во время снятия груза повредился один из контейнеров, и оттуда… посыпались сигареты. Это не могло не привлечь внимание.

Началась полная проверка груза, и она показала: под упаковки соли была замаскирована рекордная для Венгрии партия контрабандных сигарет – по данным венгерской стороны, 2 375 465 пачек. Если продать каждую из них даже за скромные 3 евро, в сумме получится около 7 млн евро (более 214 млн грн). Впрочем, в Венгрии сигареты обычно продаются еще дороже – от 5 евро за пачку в рознице.

Партию контрабанды сразу же арестовали местные правоохранители. Они также установили, что только в 2021-м из Украины было отправлено три таких же баржи – в апреле, июне и июле. В Венгрии полагают, что это тоже была контрабанда.

Как сообщают источники, в Венгрии уже начались расследования на таможне, ведь на самом деле провести сигареты вместо соли незаметно нельзя: эти товары имеют разный вес, что сказывается на осадке судна. А ее видно невооруженным глазом, разница может достигать 70 см. Для венгерских правоохранителей было очевидно: к контрабанде могут быть причастны и местные таможенники.

Получатель контрабандных сигарет – польская компания Crystal Invest с украинскими владельцами. Ее основал сын экс-замминистра транспорта и связи Владимира Бадагова – Вячеслав Бадагов, о чем сама компания сообщает на своем сайте и в профилях в социальных сетях.

По данным YouControl, всего Бадагов основал 15 компаний, а имеет отношение к 42 (работают в сферах торговли, инвестиций, юриспруденции и т.д.). Большинство из этих компаний зарегистрированы в Полтавской области. Отец Бадагова (экс-замминистра) входит в набсовет Полтавского ГОКа.

Предприятие контролирует одиозный бизнесмен и депутат облсовета Григорий Козловский, которого СМИ уже не раз обвиняли в причастности к контрабанде, хоть он и утверждал, что работает исключительно по закону. Торговым домом Marvel владеет еще один львовский депутат (на этот раз из горсовета) – Алексей Ризник, руководитель в этой компании – опять же Козловский.

Репутация Козловского неоднократно ставилась под вопрос:

— Депутата обвиняли в создании собственного метода уклонения от акцизов с помощью «дьюти-фри». Это когда на пассажиров «записывают» по несколько десятков пачек без акцизов, а они об этом даже не знают. Затем сигареты поступают со складов в магазины и распространяются без уплаты акцизов.

— Журналисты и рыночные аналитики сообщали, что Винниковская табачная фабрика производит 62% нелегальных сигарет. Кроме Marvel, это торговые марки Jin-Ling, Compliment, Strong, Lifa, LS, «Київ».

— Козловского также обвиняли в вырубке леса и уничтожении озер ради строительства спортивного комплекса (бизнесмен, помимо прочего, владеет футбольным клубом «Рух».

— Государственная фискальная служба (ГФС), по данным журналистов, в апреле и в июле 2021 года обращалась с официальными письмами в региональное управление Налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками, а также к главе Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву. В копиях документов (чтобы прочитать полные тексты писем, пролистайте статью до конца) упоминаются «Винниковская табачная фабрика» и ТОВ «Марвел». Речь идет о расследовании еще одной «табачной» схемы – уклонения от налогов с помощью поклейки акциза для сигарилл на сигаретные пачки.

Не исключено, что бизнес Козловского, у которого есть предприятия на западной Украине, может быть связан с нардепом Василием Петьовкой. Последнего порой называют «куратором контрабанды сигарет» на Закарпатье. И Козловский, и Петьовка фигурируют в списке депутатов и чиновников, которые относятся к «табачной» группе влияния. Ранее Петьовка прямо в парламентском зале переписывался о подозрительных поставках сигарет, а также призвал заблокировать Закон по защите общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма. Переписку со смартфона нардепа зафиксировали журналисты проекта «Гроші»:

Список можно продолжать. Но если такие данные удалось получить из открытых источников, уполномоченные органы точно имеют возможность узнать больше.

Кстати, в «Артемсоли» уже потребовали провести расследование по делу о контрабанде в Венгрию и заявили о своей непричастности. Но учитывая, что судно вышло из украинского порта «Измаил», украинские правоохранители легко могут установить, правда ли это. Достаточно лишь определить, где упаковывали соль – непосредственно на госпредприятии или уже позже, например, в порту.

Тут стоит отметить, что только в 2021 году, как подсчитала компания TNS Kantar, уровень нелегальной торговли сигаретами достиг 12,8% – такого показателя в истории Украины еще не было. В среднем без уплаты акцизов в стране продают 6,5 млрд сигарет. То есть, государственный бюджет теряет 12 млрд грн ежегодно.

А это деньги, которые могли бы пойти на выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. И раз власть закрывает глаза на такие потери казны, значит среди чиновников есть те, кому это выгодно.

Кроме того, под угрозой и репутация Украины. Недавняя поставка сигарет в Венгрию уже вызвала грандиозный скандал. По нашим данным, президент Владимир Зеленский уже вызывал на разговор главу Таможенной службы.

Но вопросы есть ко всем правоохранительным органам. СМИ неоднократно обличали контрабанду сигарет, было много скандалов, а схемы и сделки продолжают работать. Это заставляет делать печальные выводы.

Расследование дела о поставках сигарет в Венгрию может стать «лакмусовой бумажкой» и показать, насколько власть готова бороться с высокомаржинальной коррупцией. Причем не только на словах.

«Антикоррупционная правда»