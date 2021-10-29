Степан Ивахив и “Укрэксимбанк”: схематоз на 700 миллионов

“Укрэксимбанк” растратил около 700 млн гривен на кредитовании молочной группы “Галичина” народного депутата Степана Ивахива. Соответствующая информация содержится в Реестре судебных решений в котором указано, что Нацполиция расследует это уголовное производство. Отметим, что “Укрэксимбанк” активно кредитовал “Галичину” до 2014, а в 2018 молочная группа была признана банкротом. Суды констатировали, что из-за недостаточности имущества должника будет считаться погашенными в соответствии с ч. 7 ст. 64 Кодекса из процедур банкротства.

Частично банк мог компенсировать свои затраты от продажи ключевого залогового актива группы — “Ковельмолоко” со стартовым ценником 743 млн гривен. Однако актив был продан только на повторном аукционе всего за 62 млн гривен. Его купила фирма “Мидас Инвестиции”, оформленная на Ирину Пазяк. Примечательно, что в 2020 году выручка “Галичины” Степана Ивахива превысила 2 млрд гривен и в целом показала прибыльную работу, так что ситуация похожа на умышленное нежелание компании рассчитываться с госбанком.

«Антикоррупционная правда»