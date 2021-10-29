Владимир Продивус ответит перед СНБО за янтарь и «калаш»

Экс-«регионал» и янтарный рэкетир Владимир Продивус пойдет под санкции СНБО, — отметил источник в ОП в комментарии First Truth&Transparency Committee.

Один из недалеких авторитетов украинского криминального мира Владимир Продивус, который засветился в последнем схематозе мэра Киева, а также угрожал убить янтарных копателей из АК-47, начал заниматься янтарем еще до того, как его массовая незаконная добыча стала публичным резонансом. Так в 2014 налет на ровненский “янтарный лес” было лишь расширением владений теневого бизнеса Продивуса.

Дальше-больше: в 2016, Ровенский облсовет выдал разрешение на легальную добычу янтаря двум фирмам: украинской “Инклюз-8” и кипрско-эстонской “Ред.Мет”, аффилированной с Владимиром Продивусом и его компаньоном Борисом Яворским. Примечательно, что одним из совладельцев “Ред.Мет” является дочь Яворского — Алина, а ее сестра Виктория была у Продивуса помощником народного депутата. Причем, Алина Яворская числится владельцем нескольких участков земли в селе Лесники под Киевом, на одном из которых стоит дом В. Продивуса, а рядышком с ним находится дом экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемого в крышевании янтарного бизнеса. Бывший регионал Владимир Продивус уже месяцев переживает о том, чтоб его не «защимила» новая власть, исправно давая несколько сот тысяч долларов лоббистам для ОП. Но в ОП об этих дензнаках ничего не знают. Глупость и жадность порождает бедность, уважаемый боксер Продивус.

«Антикоррупционная правда»