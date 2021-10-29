Тарифная политика Владимира Зеленского вывела на улицы феминисток

Тарифная политика украинской власти вынуждает выходить на улицу всё большее количество граждан с различными политическими и религиозными взглядами. Владимиру Зеленскому и подконтрольной ему депутатской фракции «Слуга народа» за два с половиной года пребывания у власти действительно удалось объединить Украину. Пусть и на весьма зыбкой и непрочной почве ненависти к правящему режиму.

Вот и теперь, наряду с простыми тружениками к зданию Верховной Рады с лозунгами против действующей власти вышли, внезапно… радикальные феминистки.

Речь идёт, конечно же, об активистках скандального движения FEMEN – обнажённых предвестницах «революции гидности», некогда прославившихся на весь мир своими эпатажными выходками против Януковича, Лукашенко, Путина, патриарха Кирилла и даже бывшего итальянского премьера Берлускони – всех, кого западная «прогрессивная общественность» клеймила как «сексистов» и «гомофобов». Тогдашняя украинская оппозиция активно сочувствовала «бедным киевским студенткам» и пиарила их акции. Вскоре после победы Майдана о FEMEN благополучно забыли. Судьба многих активисток сложилась не самым благосклонным образом. Так, Яна Жданова сначала получила убежище во Франции, а затем предстала перед французским судом за очередную скандальную акцию, а Оксана Шачко, разочаровавшись в своей жизни и убеждениях, покончила жизнь самоубийством.

И вот FEMEN снова ворвались с обнажёнными грудями в украинскую действительность. Правда, теперь их женские прелести украшают лозунги против «тарифного геноцида» — понятные и приемлемые для большинства украинцев, в отличие от «гомофобии», «сексизма» и прочей малоинтересной для здоровых и нравственно полноценных людей ерунды.

Впрочем, сегодняшнее появление феминисток у стен Верховной Рады потерпело фиаско. Как только «бедные студентки» обнажили своё главное «оружие» с начертанными на нём лозунгами: «Тарифы Зе нас убивают» и «Народ – собственник газа», их тут же скрутила либеральная и демократическая Нацполиция.

Что тут можно сказать? Калейдоскоп событий в нашей стране поворачивается таким образом, что следующий гей-парад в Киеве наверняка может пройти под аналогичными лозунгами против роста тарифов на газ, свет и воду и откровенно антиукраинской политики «слуг народа». И вряд ли вызовет удивление, если на его защиту встанут радикальные националисты, которые будут заботливо отгонять от геев силовиков, верно прислуживающих персонажам, забившимся в страхе даже перед тремя не самыми умными, но искренними в своём порыве девушками-феминистками.

«Антикорупционная правда»