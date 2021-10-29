«Слуга народа» Анна Колесник наврала в декларации на ₴4 миллиона

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передало в НАБУ информацию о нарушениях в декларации за 2020 год у народного депутата Украины Анны Колесник. Об этом говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по результатам полной проверки данной декларации.

Согласно информации НАПК, Анна Колесник не указала нежилое помещение в Харькове, которое принадлежит ей на 25%. В своих объяснениях народный депутат сообщила, что потеряла документы, и поэтому не подала корректную информацию об этой недвижимости. НАПК объяснения не учло, поскольку в Государственном реестре прав на недвижимое имущество эта информация есть, а значит – Колесник могла использовать ее для внесения в декларацию.

Также декларант не указала информацию о том, что пользуется квартирой в Киеве стоимостью 1,6 млн. грн, сказав НАПК, что «забыла» это сделать, так как на момент заполнения декларации уже долгое время не использовала это жилье. По информации Аппарата Верховной рады Украины, Колесник получила средства на компенсацию стоимости аренды этого жилья.

Кроме того, народный депутат не задекларировала мотоцикл Honda 2014 выпуска, приобретенный в 2017 году.

«В своих объяснениях субъект декларирования отмечает, что указанное транспортное средство отчуждено 1 мая 2017, но по состоянию на 31 декабря 2020 не осуществлена ​​перерегистрация на нового владельца (то есть Анну Колесник)», ‒ отмечают в НАПК.

В Нацагентстве подсчитали, что недостоверные сведения в декларации отличаются от достоверных на 4 млн 432 тыс. грн.

«В действиях субъекта декларирования установлены признаки преступления, предусмотренного ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины», ‒ говорится в отчете.

Материалы проверки НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Если вину нардепа докажут в суде, она будет вынуждена заплатить штраф 42,5 ‒ 51 тыс. грн. или пойти на общественные работы 150-240 ч. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Анна Колесник стала народным депутатом в 25 лет. До этого она работала судебным экспертом в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины.

«Антикоррупционная правда»