Київ у червоній зоні. Транспорт за сертифікатами, школи по зуму

Київ з 1 листопада офіційно переходить у червону зону Covid-19.
Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва.
У “червоних” зонах поширення коронавірусу забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, лише якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Громадський транспорт Києва закриють для невакцинованих
З 1 листопада в громадському транспорті Києва можна буде їздити лише з сертифікатом вакцинацію або негативним ПЛР-тестом.
Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.
За словами мера, влада запроваджує ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих. Очільник столиці вкотре закликав громадян вакцинуватися.
Вибіркову перевірку документів у наземному транспорті та метро проводитимуть рейдові групи. У разі відсутності відповідних документів у громадян складатимуться адмінпротоколи про порушення правил карантину, які потім направляються до суду для ухвалення рішення.
Передбачений КУпАП штраф – від 17 до 34 тисяч гривень.
: texty.org.ua