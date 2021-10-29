Київ у червоній зоні. Транспорт за сертифікатами, школи по зуму

Київ з 1 листопада офіційно переходить у червону зону Covid-19.

Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва.

У “червоних” зонах поширення коронавірусу забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, лише якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Громадський транспорт Києва закриють для невакцинованих

З 1 листопада в громадському транспорті Києва можна буде їздити лише з сертифікатом вакцинацію або негативним ПЛР-тестом.

Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.

За словами мера, влада запроваджує ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих. Очільник столиці вкотре закликав громадян вакцинуватися.

Вибіркову перевірку документів у наземному транспорті та метро проводитимуть рейдові групи. У разі відсутності відповідних документів у громадян складатимуться адмінпротоколи про порушення правил карантину, які потім направляються до суду для ухвалення рішення.

Передбачений КУпАП штраф – від 17 до 34 тисяч гривень.

: texty.org.ua