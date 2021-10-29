Козицкий Зиновий: отец при газе, сын при власти. Часть 1

Сегодня в Украине наступает осмысления того, что вместо рыночной экономики тут был построен семейно-клановый феодализм, зиждущийся на оголтелой коррупции и «хуцпе». А одним из печальных из печальных итогов этой катастрофы стал нынешний энергетический кризис, поставивший державу на грань выживания. И семья львовского «газового барона» Зиновия Козицкого, чей сын Максим теперь возглавляет областную администрацию, является классической иллюстрацией к этим проблемам, сообщает Skelet.Info.

До недавнего времени о семье Козицких СМИ писали крайне редко, упоминая их в основном в материалах на тему газодобычи и «зеленой энергетики». Но после назначения в феврале 2020 года Максима Козицкого председателем Львовской ОГА, интерес к биографии нового губернатора перерос в еще больший интерес к истории успеха всей его семьи. Потому что оказалось, что в его основе лежат деловые и партнерские отношения Козицких с топ-чиновниками и прочими «нужными людьми».

Как заработать на иголках и таблетках

Козицкий Зиновий Ярославович родился 30 мая 1957 года в селе Березовка Радеховского района Львовской области. После окончания средней школы, в 1974-м он поступил на лечебный факультет Львовского мединститута (ныне – национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого). В 1981-м, по распределению, Зиновий Козицкий прибыл в райцентр Николаев (Львовской же области), где стал врачом Львовской областной психиатрической больницы, расположенной в селе Заклад. Эту больницу так и называют «Заклад», а ещё в области есть психиатрическая клиническая больница, находящая во Львове и называемая «Кульпарков». Неместные их часто путают, поэтому в некоторых статьях о Зиновии Козицком можно найти ошибочное утверждение, что он работал в «Кульпаркове», но это не так. С 1981 и по самый 2003-й он проработал именно в «Закладе», прожив всё это время в Николаеве – где у него родились сыновья Максим (1981) и Степан (1986).

С молодости он отличался «деловой хваткой», однако развернуться в больнице, где все хорошие должности были заняты родственниками и односельчанами главврача, приезжему было практически невозможно. К тому же советская медицина была хоть и скромной, но реально бесплатной, и больших денег тогда еще не приносила. Но тут Козицкому помог случай: в 1987-м он был на два месяца командирован в Чернобыль в качестве доктора группы реабилитации, где смог пообщаться с коллегами из столицы и перенять у них полезный опыт. И, вернувшись домой с льготами «чернобыльца», Зиновий Козицкий тут же открыл медицинский кооператив. Повторимся, что в советское время нужды в частных диагностических кабинетах не было – если только там не принимали именитые профессора, коим Козицкий не был. Поэтому он пошел путем нетрадиционной медицины, открыв кабинет иглоукалывания. Тогда народ как раз начал увлекаться «мудростью Востока», поэтому затея Козицкого имела успех и принесла ему первые крупные деньги. Через год, когда в стране начался «феномен Кашпировского», Козицкий занялся в своем кооперативе еще и психотерапией.

Но Зиновий Козицкий был еще и дальновидным человеком. Если работа в больнице помогла ему открыть кооператив и заработать денег, то почему бы не использовать свой кооператив для дальнейшей карьеры врача? Договорившись и поделившись с кем нужно, в 1989-м Козицкий открыл в «Закладе» собственное отделение немедикаментозных методов лечения неврозов. Там он проработал до 1992-го, после чего на фоне начавшегося кризиса пересмотрел свои «убеждения» и открыл ЧП «Интермед», занимавшееся торговлей импортными препаратами и медицинским оборудованием, принесшими ему на порядок больше денег, чем иглоукалывание.

В 1995-м, после стабилизации ситуации в стране, Зиновий Козицкий вернулся к лечению больных, получив должность заместителя главврача. Одновременно Зиновий Козицкий продолжил развивать свой «таблеточный бизнес», с 1998 года являясь официальным региональным представителем фармацевтической компании «Фармация и Апджон» (США), чьи препараты на ура расходились как в самой больнице, так и через аптечную сеть. Также он помог своему старшему сыну Максиму окончить Львовский медицинский университет. Правда, тот не пошел по стопам отца, а выбрал профессию хирурга, но проработал им лишь два года (2004-2006) на интернатуре, после чего ушел в семейный бизнес.

Но в 2003-м Зиновий Козицкий покинул свою психбольницу уже навсегда, став гендиректором ООО «Укрмедресурс» (ЕГРПОУ 31519691), занимавшейся импортом и поставками медицинского оборудования. А еще через год он стал гендиректором ООО «Укрнафтогазінвест» (32847657).

Бизнес-партнеры Козицких

Кто же помог львовскому психотерапевту стать энергетическим бароном Прикарпатья? В СМИ по этому поводу рассказывают разное. Одни считают, что Козицкий занялся добычей углеводородов и зеленой энергетикой благодаря братьям Клюевым и своего якобы другу Натаниэлю Ротшильду (знакомством с которым он так хвастает). Однако Козицкий познакомился с ними много позже, уже будучи владельцем нескольких энергокомпаний. Другие утверждают, что всё началось с некого высокопоставленного пациента, лечившего у Козицкого свои расстроенные нервы и предложившему ему заняться куда более прибыльным, чем торговля лекарствами, бизнесом. Правда, фамилию этого чиновника никто прямо не называл. Чтобы разгадать эту загадку Skelet.Info внимательно изучил список предприятий, принадлежащих семье Козицких и их компаньонам. И, честно говоря, потенциальных пациентов Козицкого среди них немало!

Одним из таких предприятий является учрежденное в 2003-м ООО «Энергоинвест» (32847657). Сразу после своего создания, оно занялось сооружением паросиловой установки на львовской ТЭЦ-1. Однако в 2004 году влипло в коррупционный скандал, поднятым Александром Гудымой и в начале 2005-го дошедшего до суда. Вот только иск подавали… на самого Гудыму, «за клевету», поскольку он обнародовал факты долевого участия в «Энергоинвесте» матери одиозного директора КП «Львовтеплоэнерго» Игоря Марчака и тещи тогдашнего мэра Любомира Буняка. Сразу после этой истории должность гендиректора «Энергоинвеста» занял Ярослав Шпак (1938-2021), которые ранее десять лет был главой правления «Львовоблэнерго», а до этого работал директором «Крымэнерго» и участвовал в постройке первых в Украине солнечных электростанций. Именно Ярослав Шпак, ставший основным бизнес-партнером Зиновия Козицкого, увлек его темой «зеленой энергетики».

В 2004 году было учреждено ООО «Эко-Оптима» (33051806), занимающееся солнечными и ветровыми установками. Его становлению очень способствовал тогдашний заместитель председатель Львовского областного совета Тарас Федак, курировавший там вопросы энергетики. В 2006-м Федак стал заместителем главы Львовской ОГА, а в 2010-м, уволившись с госслужбы, он устроился директором по развитию «Эко-Оптима». Тогда же он вновь избрался депутатом облсовета (от ПППУ), а его помощником стал Максим Козицкий. А теперь Федак, наоборот, является советников губернатора Козицкого по вопросам социально-экономического развития области. И имеет доли в таких предприятиях Козицких, как «Рава-Русская теплостанция» (10%), «Самборская СЭС — 2» (5%), «Сокальский ветропарк» и СЭС «Богородчанский-1».

В 2008-2010 г.г. Львовскую ОГА возглавлял Николай Кмить, входивший в ближайшее окружение Виктора Ющенко. А его дочь Дана Кмить стала совладельцем целого ряда компаний, в том числе компаньоном Козицких по таким предприятиям, как «РСС ГИДРО Львов» (38057158), СЭС «Бородчанская-1» (38370298). В 2001-2005 г.г. еще одним заместителем Львовской ОГА был Богдан Матолич, затем возглавивший областное Управление экологии природных ресурсов. Без его поддержки ни бурить скважины, ни строить «зеленые» электростанции было бы невозможно! И вот результат: его сын Анатолий Матолич получил долю в предприятии Козицких «Энергопарк Яворов» (38424785) и возглавляет ассоциацию «ТЭК Львовщины» (35854866), также принадлежащую Козицким.

Как видите, слишком уж много львовских чиновников и прочих причастных лиц способствовали переходу Зиновия Козицкого из медицинского бизнеса в энергетический, и помогли его фирмам получать жирные подряды, лицензии, кредиты и пр. Неужели они все лечились в его психиатрической больнице?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

«Антикоррупционная правда»