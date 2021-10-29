Петр Котин с «Энергоатома» «насхематозит» в интересах Игоря Коломойского?

«Укрэнерго» провело торги по продаже 900 МВт мощностей по импорту электрики с Беларуси. Большинство мощностей, 800МВт «сечения», выкупил «Энергоатом», который до этого не был импортером электрики, пишет канал Telegram-канал ТрансМиссия.

В теории, у Петра Котина как руководителя «Энергоатома» есть оправдание перед руководством нашей страны, зачем ему импорт электрики с Беларуси – мол, длся «внешнего» питания атомных реакторов нужен «сторонний» источник питания, а предназначенная для этого Ташлыцкая ГРЭС еще не прошла ремонт.

Но практика показывает, что как только в «Энергоатома» появляется «лишний» объем электрики для поставок, руководство атомного госмонополиста сразу начинает играть в «схематоз» на рынке электрики.

Например, в октябре 2020 года был случай, когда «Энергоатом» в течении недели «наторговал» электрикой на 210 миллионов гривен убытков, и от этого выиграли трейдеры олигарха Коломойского.

Здесь тоже нужно будет «следить за руками». «Энергоатом» отчитался о чистой прибыли в 1 миллиард гривен за 9 месяцев 2021 года, соблазн «посхематозить» в интересах того же Коломойского – достаточно велик.

«Антикоррупционная правда»