Мэр Днепра Борис Филатов «забыл» задекларировать оффшор с активами до $2 млн

Мэр Днепра Борис Филатов владел оффшорной фирмой с активами до двух миллионов долларов, которую забыл указать в своей декларации. Эксперт в антикоррупционном законодательстве убеждает, что ни одно наказание мэру не грозит. Об этом говорится в новом расследовании «Слідство.Інфо» «Оффшор для мэра».

Журналисты получили документы по глобальной утечке Pandora Papers, свидетельствующие, что мэр Днепра владел компанией QIV Trade LTD, официально зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Как свидетельствуют полученные журналистами документы, у этой фирмы были активы — акции и ценные бумаги — на сумму до двух миллионов долларов. Что это были за активы, из документов непонятно. Борис Филатов в комментарии «Слідству.Інфо» тоже не смог ничего объяснить.

«Я не припомню и даже по цифрам не могу сказать. Это было два миллиона или двадцать. Был ли это уставный фонд. Я не вел всю эту историю», – сказал он.

Филатов владел виргинским оффшором с 2009-го по декабрь 2016 года, а затем переписал его на свою дочь.

В конце 2019 года началась процедура ликвидации компании, завершившаяся более года назад.

Журналисты связались с Борисом Филатовым и попросили его объяснить назначение оффшорной компании. По словам главы Днепра, ранее регистрация оффшоров входила в его профессиональные обязанности как корпоративного адвоката. В то же время он убеждает, что как только стал публичным деятелем, распорядился «всю эту историю свернуть максимально». Сейчас же, заверил Филатов, у него не осталось офшоров.

Однако, как говорится в материале, Борис Филатов должен был как минимум указать виргинский оффшор в декларации за 2015 год, ведь на тот момент уже был мэром и владел компанией. На вопрос журналистов, почему не декларировал ее, Борис Филатов ответил, что просто о ней забыл: «Потому что я не помнил о ней. У меня этих компаний было столько, что даже не знаю. То есть это одна проявилась, а их было, возможно, с десяток».

Однако эксперт по антикоррупционному законодательству член правления «Центра противодействия коррупции» Елена Щербан рассказала «Слідству.Інфо», что за недекларирование оффшора Филатову пока ничего не угрожает.

«С 2015 года в Украине действовали нормы, предусматривавшие ответственность за недекларирование состояния. И чем больше были незадекларированные активы, тем строже наказание. Однако теперь тем, кто забыл указать какое-то имущество или средства в отчетности за предыдущие периоды, ничего не угрожает. Дело в том, что год назад Конституционный суд фактически отменил ряд норм антикоррупционного законодательства, в том числе, наказание за недостоверное декларирование. Частично Верховная Рада возобновила ответственность за это, но фактически это касается только тех документов, которые были поданы в 2021 году, то есть за прошлый год. Поэтому Филатову, «забывшему» указать свой миллионный оффшор в декларации за 2015-й, реально ничего не угрожает», — отметила Щербан.

По словам эксперта, даже в условиях действия старых норм пока глава Днепра тоже избежал бы ответственности.

«Наказать его за ложь в декларации можно было только до 2019-2020 годов, ведь срок давности такого нарушения – 3 года. Если бы об офшоре стало известно, скажем, в 2018-м, то теоретически его могли бы лишить должности или оштрафовать примерно на 50 тысяч гривен», — подчеркнула Щербан.

Переписать оффшор на дочь, по словам Филатова, тоже было не его идеей.

«Я дал распоряжение своим партнерам, чтобы с меня это максимально сбросить, разобраться в каждой конкретной ситуации. Наверное, они могли это оформить на дочь, потому что у меня были обязательства, в том числе перед клиентами», — объясняет он.

Екатерина Филатова не ответила на наши вопросы, отправленные в социальной сети Instagram.

С помощью Pandora Papers журналисты также установили, что реальным адресом компании Филатова были не Британские Виргинские Острова, а офис по улице Сичеславская набережная в Днепре. Там же сейчас зарегистрирована компания, принадлежащая соратнику Филатова — днепровскому бизнесмену Геннадию Корбану. В этих же документах упоминается юрист Виктор Угрин. Он фигурировал как совладелец компании, пытавшейся застроить многоэтажками урочище Протасов Яр в Киеве. В СМИ ее также связывали с Корбаном.

Как контактное лицо в документах фигурирует Алексей Филатов. В сети информации о нем мало. Впрочем, мэр Днепра подтвердил, что это его племянник.

Кроме того, как выяснили журналисты, ликвидатором оффшора в 2019 году выступила днепрянка Юлия Дрок. Она связана с бизнесом Геннадия Корбана, а также возглавляет общественную организацию «Пропозиція». Более года назад Борис Филатов выступил соучредителем партии с идентичным названием, зарегистрированным по одному адресу с упомянутой общественной организацией.

Отметим, Pandora Papers — это глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытом состоянии самых богатых людей со всего мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашениях 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. В этих секретных документах также фигурируют беглецы, осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и руководители крупнейших городов мира.

«Слідство.Інфо» в рамках проекта Pandora Papers получило секретные оффшорные документы, подтверждающие информацию, опубликованную во время президентской гонки весной 2019 года. А именно – схемы, по которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от оффшоров, связанных с олигархом Игорем Коломойским. В это время студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Эти средства могли быть частью истории с отмыванием грязных денег. Наряду с Зеленским в оффшорных бумагах фигурирует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, а также первый помощник Президента Сергей Шефир. Детальнее об оффшорных компаниях, связанных с президентом и его окружением — в фильме «Оффшор 95».