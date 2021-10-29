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Мэр Днепра Борис Филатов «забыл» задекларировать оффшор с активами до $2 млн

30.10.2021

Мэр Днепра Борис Филатов владел оффшорной фирмой с активами до двух миллионов долларов, которую забыл указать в своей декларации. Эксперт в антикоррупционном законодательстве убеждает, что ни одно наказание мэру не грозит. Об этом говорится в новом расследовании «Слідство.Інфо» «Оффшор для мэра».

Журналисты получили документы по глобальной утечке Pandora Papers, свидетельствующие, что мэр Днепра владел компанией QIV Trade LTD, официально зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Сертификат о создании и праве собственности на компанию QIV Trade Ltd

Как свидетельствуют полученные журналистами документы, у этой фирмы были активы — акции и ценные бумаги — на сумму до двух миллионов долларов. Что это были за активы, из документов непонятно. Борис Филатов в комментарии «Слідству.Інфо»  тоже не смог ничего объяснить.

«Я не припомню и даже по цифрам не могу сказать. Это было два миллиона или двадцать. Был ли это уставный фонд. Я не вел всю эту историю», – сказал он.

Филатов владел виргинским оффшором с 2009-го по декабрь 2016 года, а затем переписал его на свою дочь.

Документ о передаче компании QIV Trade Ltd Екатерине Филатовой

В конце 2019 года началась процедура ликвидации компании, завершившаяся более года назад.

Журналисты связались с Борисом Филатовым и попросили его объяснить назначение оффшорной компании. По словам главы Днепра, ранее регистрация оффшоров входила в его профессиональные обязанности как корпоративного адвоката. В то же время он убеждает, что как только стал публичным деятелем, распорядился «всю эту историю свернуть максимально». Сейчас же, заверил Филатов, у него не осталось офшоров.

Однако, как говорится в материале, Борис Филатов должен был как минимум указать виргинский оффшор в декларации за 2015 год, ведь на тот момент уже был мэром и владел компанией. На вопрос журналистов, почему не декларировал ее, Борис Филатов ответил, что просто о ней забыл: «Потому что я не помнил о ней. У меня этих компаний было столько, что даже не знаю. То есть это одна проявилась, а их было, возможно, с десяток».

Однако эксперт по антикоррупционному законодательству член правления «Центра противодействия коррупции» Елена Щербан рассказала «Слідству.Інфо», что за недекларирование оффшора Филатову пока ничего не угрожает.

«С 2015 года в Украине действовали нормы, предусматривавшие ответственность за недекларирование состояния. И чем больше были незадекларированные активы, тем строже наказание. Однако теперь тем, кто забыл указать какое-то имущество или средства в отчетности за предыдущие периоды, ничего не угрожает. Дело в том, что год назад Конституционный суд фактически отменил ряд норм антикоррупционного законодательства, в том числе, наказание за недостоверное декларирование. Частично Верховная Рада возобновила ответственность за это, но фактически это касается только тех документов, которые были поданы в 2021 году, то есть за прошлый год. Поэтому Филатову, «забывшему» указать свой миллионный оффшор в декларации за 2015-й, реально ничего не угрожает», — отметила Щербан.

По словам эксперта, даже в условиях действия старых норм пока глава Днепра тоже избежал бы ответственности.

«Наказать его за ложь в декларации можно было только до 2019-2020 годов, ведь срок давности такого нарушения – 3 года. Если бы об офшоре стало известно, скажем, в 2018-м, то теоретически его могли бы лишить должности или оштрафовать примерно на 50 тысяч гривен», — подчеркнула Щербан.

Переписать оффшор на дочь, по словам Филатова, тоже было не его идеей.

«Я дал распоряжение своим партнерам, чтобы с меня это максимально сбросить, разобраться в каждой конкретной ситуации. Наверное, они могли это оформить на дочь, потому что у меня были обязательства, в том числе перед клиентами», — объясняет он.

Екатерина Филатова не ответила на наши вопросы, отправленные в социальной сети Instagram.

С помощью Pandora Papers журналисты также установили, что реальным адресом компании Филатова были не Британские Виргинские Острова, а офис по улице Сичеславская набережная в Днепре. Там же сейчас зарегистрирована компания, принадлежащая соратнику Филатова — днепровскому бизнесмену Геннадию Корбану. В этих же документах упоминается юрист Виктор Угрин. Он фигурировал как совладелец компании, пытавшейся застроить многоэтажками урочище Протасов Яр в Киеве. В СМИ ее также связывали с Корбаном.

Как контактное лицо в документах фигурирует Алексей Филатов. В сети информации о нем мало. Впрочем, мэр Днепра подтвердил, что это его племянник.

Кроме того, как выяснили журналисты, ликвидатором оффшора в 2019 году выступила днепрянка Юлия Дрок. Она связана с бизнесом Геннадия Корбана, а также возглавляет общественную организацию «Пропозиція». Более года назад Борис Филатов выступил соучредителем партии с идентичным названием, зарегистрированным по одному адресу с упомянутой общественной организацией.

Отметим, Pandora Papers — это глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытом состоянии самых богатых людей со всего мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашениях 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. В этих секретных документах также фигурируют беглецы, осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и руководители крупнейших городов мира.

«Слідство.Інфо» в рамках проекта Pandora Papers получило секретные оффшорные документы, подтверждающие информацию, опубликованную во время президентской гонки весной 2019 года. А именно – схемы, по которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от оффшоров, связанных с олигархом Игорем Коломойским. В это время студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Эти средства могли быть частью истории с отмыванием грязных денег. Наряду с Зеленским в оффшорных бумагах фигурирует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, а также первый помощник Президента Сергей Шефир. Детальнее об оффшорных компаниях, связанных с президентом и его окружением — в фильме «Оффшор 95».

 

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