“Евробляхи” уже принесли в бюджет 2 млрд. грн.

Как сообщает Государственная таможенная служба Украины по состоянию на 25 октября в соответствии с законами по льготной растаможке автомобилей на еврономерах, было оформлено почти 60 тыс. автомобилей.

Льготная растаможка “евроблях” по состоянию на 25 октября 2021 года принесла в бюджет сумму более 2 млрд. гривен.

Государственная таможенная служба Украины призывает успеть воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто на еврономерах.

Это можно будет сделать до 10 ноября 2021 года. Льготный порядок предусмотрен законами Украины №1402-ІХ (О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения, которыми являются транспортные средства) и №1403-ІХ (О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о временном упрощении таможенного оформления транспортных средств, ввезённых на таможенную территорию Украины).

: autoconsulting.com.ua