Вживання чорниці може сприяти схудненню: результати дослідження

Чорниця допомагає поліпшити кровообіг, зміцнити імунну систему, підтримати здоровий рівень цукру в крові, а також спалити жир навколо талії, тим самим позитивно впливаючи на весь організм. Ягода багата антиоксидантами, що впливають на метаболізм.

Зокрема, видання Еxpress описало один з експериментів, який був проведений у лабораторії Мічиганського університету. Там з’ясували на гризунах, як чорнична дієта впливає на жир.

Фахівці відібрали вгодованих мишей і три місяці годували їх чорницею і звичайною їжею. Контрольну групу гризунів годували, як завжди. Перші після такого меню скинули значну частину жирового прошарку.

Дослідники відзначили, що чорниця також може допомогти знизити високий рівень холестерину і вирівняти рівень цукру в крові.

“Користь від вживання фруктів і овочів добре вивчена, але наші відкриття щодо чорниці показують, що хімічні речовини, які в ній місяться, можуть пом’якшити проблеми зі здоров’ям”, – розповіли експерти.

Вони ж попередили, що жир на талії може сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров’ям, наприклад, він може свідчити про гормональні проблеми. Також, за словами вчених, жир виділяє хімічні речовини, які збільшують ризик серцево-судинних захворювань, порушують чутливість клітин до інсуліну, кров’яного тиску і згортання крові.

“Дослідження пов’язують регулярне помірне споживання чорниці зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, смерті й діабету другого типу”, – додали дослідники.

: ukrhealth.net