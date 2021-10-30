шоуПопулярна телеведуча Леся Нікітюк завжди має бездоганний вигляд. Вона постійно демонструє стильні образи та хизується красивою зовнішністю. Проте, зірка українського шоу-бізнесу не завжди одягалась в найкращих магазинах. Нещодавно Леся Нікітюк показала, який одяг носила до своєї популярності.

В Instagram-stories телеведуча запостила кадри, на яких показала себе зовсім іншою. До своєї популярності Леся Нікітюк носила звичайний одяг. Перед камерою вона постала джинсах та кофті чорного кольору. Також телеведуча додала, що часто доношувала одяг свого брата.

На іншій світлині жінка зображена зі своєї подругою. Вона одягнена в обтислу білу майку та джинси. Також можна помітити, що колись в Лесі Нікітюк було коротке волосся. Леся Нікітюк зізналась, що постійно купувала одяг на Хмельницькому ринку. Однак, розпочавши кар’єру телеведучої, жінка повністю змінила образ.

Вона відростила густі брови, а стилісти навчили її підбирати стильний одяг та робити красивий макіяж. Також Леся Нікітюк повідомила, що зовсім не соромиться свого минулого.

Телеведуча вдячна всім, хто вірив в неї та підтримував у складні періоди. Архівні фото Лесі Нікітюк оцінила велика кількість фанів. За їхніми словами, знаменитість має завжди чудовий вигляд.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

: wona.com.ua