В Україні знову рекорд за кількістю нових випадків COVID-19

Станом на 29 жовтеня в Україні зафіксували 26 870 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Зокрема, захворіло 1 824 дитини та 491 медпрацівник, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також госпіталізували5 463 людини, померло 648 пацієнтів, одужало – 9 784. Крім того, здійснили 142 277 тестів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Дніпропетровській (2 164), Одеській (2 156), Львівській (1 702), Харківській (1 497) областях і м. Києві (1 616).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 878 674 особи, одужало – 2 421 495, летальних випадків зафіксували 66 852, також провели 14 306 108 тестів.

З початку кампанії проти COVID-19 в Україні щепили 9 790 280 людей, за останню добу – 289 241. Повністю імунізовано 7 292 521 громадянина.

: https://biz.censor.net/n3296464