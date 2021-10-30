Погода в Израиле: чуть похолодает и задождит

Сегодня в Израиле ожидается переменная облачность и небольшое понижение температуры, которая, тем не менее, останется нормальной для сезона.

Утром и во торой половине дня в центре страны и на юге возможны местные моросящие дожди.

На средиземноморском побережье ожидается сильный северный ветер, особенно днем.

Атмосферное давление — без изменений, 733 мм/р ст. Солнечная активность средняя.

Температура воды в Средиземном море +25 °С, высота волн — 40–70 см. Температура воды в Красном море +25 °С, в Мертвом море +26 °С, в озере Кинерет +26 °С.

Температура воздуха:

Голанские высоты — 17–29 °С;

Цфат — 17–21 °С;

Тверия — 19–30 °С;

Хайфа — 20–24 °С;

Тель-Авив — 20–26 °С;

Иерусалим — 16–22 °С;

Ашдод — 19–26 °С;

Мертвое море — 25–29 °С;

Беэр-Шева — 18–27 °С;

Мицпе-Рамон — 19–23 °С;

Эйлат — 24–32 °С.

В ближайшие дни погода будет меняться часто, но главной постоянной до четверга будет дождь.

В воскресенье ожидается небольшое повышение температуры, однако будет пасмурно. В понедельник потепление продолжится, но на севере дожди усилятся. Со вторника тенденция изменится и в Израиле начнется постепенное понижение температуры.