Новое исследование: третья доза вакцины снижает смертность на 81%, а количество госпитализаций на 93%

Совместное исследование Исследовательского института «Клалит» и Гарвардского университета, результаты которого опубликованы сегодня в медицинском журнале «Ланцет», дает всестороннюю оценку эффективности третьей бустерной дозы противокоронавирусной вакцины.

Исследование показывает, что в условиях трехэтапной иммунизации количество госпитализаций с «ковидом» сократилось на 93%, количество тяжелых заболеваний снизилось на 92% и на 81% уменьшилась смертность, вызванная «ковидом» и его последствиями.

В первую сравнительную группу вошли 728 321 человек, привитые третьей дозой противокоронавирусной вакцины спустя пять месяцев и более после предыдущей второй. Как выяснилось, бустерная доза усилила защитные свойства предыдущих прививок на десятки процентов по сравнению с показателями второй группы с аналогичным количеством исследуемых, которые привились второй дозой пятью месяцами ранее и предпочли не получать бустерную дозу. В исследовании не рассматривались люди, вообще отказавшиеся от вакцинации.

Исследование проводилось в Израиле в период с 30 июля по 23 сентября, параллельно с развитием четвертой волны пандемии, во время которой «дельта»-штамм был доминирующим в стране.

«Результаты убедительно демонстрируют высокую эффективность третьей дозы вакцины», — подвел итоги исследования глава инновационного отдела «Клалит» и директор научно-исследовательского института «Клалит» профессор Ран Блитцер.