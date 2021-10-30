Україна в ніч на 31 жовтня перейде на зимовий час

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«31 жовтня 2021 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу. Годинникову стрілку необхідно перевести на 1 (одну) годину назад», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови КМУ від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України» з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року.

Так, уряд постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

18 жовтня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент повернеться до розгляду законопроєкту про обчислення часу, коли Україна перейде на зимовий час.

«Сталося те, що ми перейшли на літній час. Голосувати за цей законопроєкт у літній час не було ніякого сенсу, тому що природний час для України – UTC+2 – це зимовий час. Після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія знову має бути піднята», сказав Стефанчук.

Він також відзначив, що питання має розглядатися, враховуючи біологічний ритм та здоров’я українців, а також рішення країн Євросоюзу, які також відмовилися від сезонного переведення годинників.

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