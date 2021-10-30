Україна в ніч на 31 жовтня перейде на зимовий час

Про це повідомляє Міністерство економіки України.
«31 жовтня 2021 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу. Годинникову стрілку необхідно перевести на 1 (одну) годину назад», – йдеться у повідомленні.
У міністерстві нагадали, що перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови КМУ від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України» з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року.
Так, уряд постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.
18 жовтня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент повернеться до розгляду законопроєкту про обчислення часу, коли Україна перейде на зимовий час.
«Сталося те, що ми перейшли на літній час. Голосувати за цей законопроєкт у літній час не було ніякого сенсу, тому що природний час для України – UTC+2 – це зимовий час. Після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія знову має бути піднята», сказав Стефанчук.
Він також відзначив, що питання має розглядатися, враховуючи біологічний ритм та здоров’я українців, а також рішення країн Євросоюзу, які також відмовилися від сезонного переведення годинників.
Нагадаємо:
- У 2018 році Євросоюз вирішив скасувати переведення годинників на літній і зимовий час після проведення найбільшого в історії ЄС опитування, в ході якого 84% жителів Євросоюзу виступили за скасування переведення годинників. Всього в онлайн-опитуванні взяли участь близько 4,6 мільйона чоловік.
- 12 вересня 2018 року Європейська комісія запропонувала країнам-членам Євросоюзу назавжди відмовитися від переходу на літній і зимовий час в 2019 році, представивши план відмови ЄС від сезонного переведення годинників. Однак потім було вирішено відкласти скасування переведення годинників до 2021 року. Багато держав ЄС ще не визначилися з позицією в цьому питанні.