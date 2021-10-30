Гендиректор ВОЗ предупредил о появлении нового опасного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что рано или поздно на планете появится новый вирус, распространение которого будет невозможно сдержать, поэтому человечество должно готовиться к следующей пандемии. Это заявление сделано на встрече министров финансов и здравоохранения «Большой двадцатки» в Риме.

«Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей, — цитирует ТАСС главу ВОЗ. — С точки зрения биологии несомненно, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать».

Гебрейесус также подчеркнул, что для борьбы с «угрозами высокого уровня» необходимо «политическое участие на высоком уровне». В связи с этим он призвал участников встречи поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Соответствующее решение планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре.