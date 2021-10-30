Лікар розвінчав міф про зараження Covid-19 через вакцину

Вірус Covid-19 не передається через вакцинацію.

Зараження можливе після щеплення, якщо не дотримуватися безпекових норм, зазначив лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький у своєму Telegram-каналі.

“У мене чомусь позитивний ПЛР-тест чи тест на антиген, а я вакцинувався чотири дні тому, як таке можливе? Все просто – ви заразились ковідом, але це не є внаслідок вакцинації, бо через вакцину вірус не передається. Просто під час вакцинації дотримуйтесь соціальної дистанції…”, – додав медик.

Він нагадав, що вакциновані значно легше переносять Covid-19. “Вакцинація впливає на перебіг коронавірусу, спрямована на те, щоб він був менш важким”, зауважив лікар.