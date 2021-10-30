В Ощадбанку заявили, що дія прострочених карток для переселенців може бути продовжена і після 31 грудня

Про це повідомила начальниця філії Донецького обласного управління Ощадбанку Світлана Івенко у коментарі телеканалу «Дом».

Вона нагадала, що продовження дії прострочених карток для мешканців на окупованій території Донбасу Ощадбанк запровадив у березні 2020 року у зв’язку з пандемією COVID-19.

«Заходи щодо продовження дії карток Ощадбанком проводилися як тимчасовий превентивний захід, який спрямований насамперед на захист громадян від COVID-19», – сказала Івенко.

Ощадбанк раніше заявив, що 1 січня 2022 року припинить автоматичне продовження карток для ВПО. Проте наразі можливість продовження не виключається, заявила українська делегація у Тристоронній контактній групі.

Такий захід можливий, оскільки незаконні збройні формування продовжують блокувати роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування та вводять нові обмеження для тих, хто хоче виїхати на підконтрольну Україні територію. Це означає, що у разі припинення автоматичного продовження карток пенсіонерів з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), вони мають особисто з’явитися до відділень на підконтрольній території.

Тим часом, зазначила начальниця філії Донецького обласного управління Ощадбанку, перевипущені картки для переселенців продовжують надходити до відділень банку.

«Картки за цей період, тобто з 12 березня 2020 року, продовжували доставлятися щомісяця до відділень банку і продовжують доставлятися», – наголосила вона.

Як повідомлялось, в Ощадбанку пояснили, що скасування автоматичного продовження дії карток для переселенців та мешканців ОРДЛО не означає, що люди втратять свої гроші. Кошти залишаються на рахунку у клієнта і чекатимуть на нього. Якщо клієнт звернеться після 1 січня 2022 року, він отримає нову картку замість простроченої та отримає всі кошти, які є на його рахунку.

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