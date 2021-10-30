В Негеве горят десять тракторов и восемь контейнеров: подозрение на поджог

По меньшей мере десять тракторов с тяжелым инженерным оборудованием загорелись в результате сильного пожара, который бушует сейчас на территории компании «Карьер Бейт-Давид», расположенной в районе Димоны недалеко от промышленной зоны Мишор-Ротем в восточной части Негева.

Следователи не исключают умышленный поджог.

10 טרקטורים ו-8 מכולות עלו באש: שריפה במחצבה בנגב, נבדק חשד להצתה — https://t.co/S5lXJ7DdMK pic.twitter.com/CaEhse0o6e

— מגוון החדשות (@r0QPh35NAIbPhiI) October 30, 2021

По данным пожарной службы, на месте происшествия горят шесть бульдозеров на колесах, три гусеничных трактора и один трактор «Баггер». Кроме того, были подожжены восемь контейнеров. С огнем борются несколько бригад пожарно-спасательной службы Димоны и одной из Беэр-Шевы, однако взять огонь под контроль пока не удается.

שריפה פרצה במחצבה באזור התעשייה מישור רותם בנגב. אין נפגעים, אך נגרם נזק כבד לכלי הנדסה

(צילום: דוברות נציבות כיבוי והצלה) pic.twitter.com/2dyZ6PpFEX

— גלצ (@GLZRadio) October 30, 2021

«Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили большой пожар, который распространялся и угрожал еще не охваченным огнем строительным постройкам, оборудованию и инструментам, находящимся на территории карьера, — сообщил с места происшествия начальник пожарной части Димоны Гершон Калими. — По прибытии на место мы начали поиск людей, возможно попавших в огненную ловушку, и, оценив ситуацию, вызвали подкрепление. Пострадавших, к счастью, нет, но ущерб от огня очень велик. Мы уже начали выяснение причин пожара, результаты будут переданы полиции».