СБУшники і Укравтодорівці без доказів використали Амірханяна та РНБОУ для дискваліфікації нової вірменської фірми

ТОВ «Давідшин» 20 жовтня виграло справу у Тендерній колегії Антимонопольного комітету проти Служби автодоріг у Чернівецькій області, яка відхилила фірму з тендеру вартістю 308,89 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

На тендер щодо ремонту Р-63/Н-03/ – Вартиківці – КПП «Сокиряни» подались п’ять фірм: ТОВ «Давідшин», ТОВ «Софі лтд», ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» та ТОВ «ШБУ-77».

Укравтодорівці відразу відхилили зареєстровану у Вірменії фірму «Давідшин», бо отримали листа від УСБУ у Чернівецькій області про те, що ця фірма нібито пов’язана з Араіком Амірханяном. Цей бізнесмен раніше був дуже активний в оскарженні дискримінаційних вимог Укравтодору та був фігурантом низки кримінальних проваджень щодо різних схем мінімізації податків та фінансуванні тероризму (його підозрювали у використанні кримських компаній для придбання різних товарів). Однак по жодному з них Амірханяна не було офіційно засуджено, відтак президент Володимир Зеленський у квітні 2021 року ввів у дію санкції РНБОУ стосовно Амірханяна та низки повязаних з ним компаній нібито за участь у контрабандних схемах.

УСБУ у листі за підписом замначальника Управління Ярослава Пилипа повідомило укравтодорівців про отримання інформації, що Амірханян А.Х. через підставних осіб зареєстрував у Вірменії ТОВ «Давідшин» для прийняття участі саме у цьому тендері Чернівецької САД на ремонт державної дороги Р-63/Н-03/-Вартиківці – контрольно-пропускний пункт «Сокиряни» з під’їздами до контрольно- пропускного пункту «Росошани» та контрольно-пропускного пункту «Кельменці» на ділянці км 10+701 – км 13+500. Постачальником асфальту для цього ремонту «Давідшин» збиралось взяти ТОВ «Астерн».

За даними УСБУ, фірму «Астерн» теж створив Амірханян разом зі своїми спільниками для ухилення від застосування додаткових персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Ця фірма здійснює виробництво асфальту на заводі у селі Маршинці Чернівецької області, який до недавнього часу знаходився у властності ТОВ «СПМК-17». А ця фірма справді знаходиться у санкційному рішенні РНБОУ по Амірханяну.

Довідково:

ТОВ «Давідшин» зареєстровано у м.Мартуні (Вірменія) на Давіда Тиграновича Акобяна. Фірма починаючи з літа 2021 року взяла участь у 12 українських тендерах та днями виграла один аукціон у Миколаївській САД вартістю 15,48 млн грн, хоча угоду ще не підписано. Окрім цього фірма вже подала пять скарг до АМКУ, і у тому числі домоглась визнання порушень з боку ТОВ «Автомагістраль-Південь». У якості підтвердження досвіду «Давідшин» надало дані про ремонт двох трас у Вірменії.

Київське ТОВ «Астерн» належить Анатолію Ромуальдовичу Погоді з Одеси (у цьому місті також мешкав і Амірханян до вигнання з України).

Жодних інших доказів пов’язаності фірм «Давідшин» і «Астерн» з Амірханяном УСБУ не навело.

«Вищезазначені дії перешкоджають реалізації програми Президента України «Велике будівництво», а також негативно впливає на масштабну розбудову якісної інфраструктури України та шкодить іміджу держави в цілому. Просимо вжити заходи реагування у відповідності до чинного законодавства, про результати повідомити у встановленому порядку», – йдеться у листі УСБУ.

Але цього листа виявилось достатнім для укравтодорівців, щоб вони відхилили «Давідшина» з тендеру через залучення до участі в торгах суб’єкта господарювання, до якого застосовано санкції РНБОУ.

Тендерна колегія АМКУ (Копайгора, Нечитайло, Горобець) розглянула скаргу «Давідшина» на це рішення укравтодорівців та повідомила про неправомірність відхилення з цієї підстави:

«Замовником не зазначено, у чому саме полягає невідповідність Скаржника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявність підстави, встановлених частиною першою статті 17 Закону».

Водночас задоволено іншу частину скарги «Давідшина», згідно якої замовник має відхилити з торгів «Хмельницьке ШБУ 56» та «ЄДБ» через різні помилки в пропозиціях.

«Колегія задовільнила скаргу цілком законно. Адже, у протоколі замовник, як підставу для відхилення, вказав лише формальну причину – «не відповідає кваліфікаційному критерію та/або наявні підстави згідно ст. 17» додавши фразу «згідно листа СБУ». Але забув уточнити та обґрунтувати, в чому саме полягає порушення та яким чином лист СБУ це доводить. Скоріш за все він мав на увазі п. 11 ч.1 ст. 17 (санкції). Хоча й цей пункт стосується лише безпосередньо осіб, включених до санкційних списків, але ані «Давідшин» ані «Астерн» до цих списків включені не були. Тож ситуація вчергове показує «ефективність» санкцій та нагадує останні заяви ДБР про відновлення діяльності підсанкційних контрабандистів через новостворені юридичні особи», – прокоментував ситуацію експерт «Ліги антитрасту» Володимир Ахундов.

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