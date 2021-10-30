Умер четвертый муж первой жены Трампа

Четвертый муж Иваны Трамп, актер и модель итальянского происхождения Россано Рубиконди умер в возрасте 49 лет. Об этом в своем «Твиттере» сообщила итальянская телеведущая Симона Вентура.

«Россано, — говорится в сообщении. — Спасибо за совместные путешествия, за хорошие и плохие времена, а также за слезы и смех, столько всего, и за все, что мы делали вместе. Удачного путешествия».

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP 🌹#rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee

— Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021

О причинах смерти Вентура не сообщает, однако, по данным британской «Дейли меил», в течение 2020 года Рубиконди страдал от меланомы – одной из разновидностей рака кожи.

Россано Рубиконди и чехословацко-американо-австрийская предпринимательница Ивана Трамп встречались шесть лет, прежде чем связали себя узами брака в 2008 году, когда ему было 36, а ей 59. Свадьба пары с 400 гостями стоимостью 3 миллиона долларов прошла на знаменитом курорте бывшего мужа невесты Мар-а-Лаго на Палм-Бич. В ​​качестве подружки невесты выступила ее дочь Иванка.

Хотя Ивана и Рубиконди развелись менее чем через год, в 2009 году, их отношения официально продолжались до 2019 года. Однако и после этого пару часто видели вместе в Нью-Йорке, и в последний раз их сфотографировали идущими рука об руку в июле, всего за несколько месяцев до смерти актера.

Рубиконди родился 14 марта 1972 года в Риме. В молодом возрасте он переехал в Лондон, где начал работать моделью. Обнаружив страсть к миру кино, он попробовал себя в кинематографе и даже получил несколько небольших ролей. В 2008 году Рубиконди был выбран в качестве участника реалити-шоу, в котором в качестве ведущей была занята Симона Вентура. Акетр снимался там до восьмого сезона. Затем был занят в проекте «Остров» и фильме «Наталья на Беверли-Хиллз». Кроме того, он также появлялся в итальянских реалити-шоу, в том числе «Танцы со звездами» и «Я знаменитость». В последние годы у него было несколько небольших ролей в фильмах, включая «Золотую чашу» с Умой Турман и Кейт Бекинсейл.